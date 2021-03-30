Йыхви планирует построить в центре города новую и более крупную игровую площадку

На прошлой неделе волостное управление решило провести тендер на проектирование и строительство новой игровой площадки на месте существующей площадки и на участке недвижимости, простирающемся до улицы Вески, и утвердило предполагаемую стоимость тендера в размере 200000 евро.

Архитектор волостного управления Наталия Абель пояснила, что, исходя из пожеланий депутатов волостного собрания, существующая игровая площадка будет демонтирована и на том же месте, а также на соседнем участке недвижимости, который волость купила в прошлом году у предпринимателя Романа Вилло, построят новую, большую, современную игровую площадку.

На территории площадью 0,6 гектара запланированы отдельные зоны для малышей, детей с инвалидностью, детей постарше и для взрослых. По словам Абель, к проектированию игровой площадки необходимо привлечь ландшафтного архитектора, чтобы новая игровая площадка гармонировала с расположенной поблизости церковью и церковным парком.

Абель отметила, что строительство новой игровой площадки может обойтись и дороже 200000 евро, поскольку там запланировано несколько дорогих аттракционов. Тендер волостное управление еще не объявило.