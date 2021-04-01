На выборах в Нарве "Эстония 200" станет оппозицией центристам

Председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас, которая сама будет баллотироваться в Тарту, в комментарии "Северному побережью" высказала надежду, что их нарвская команда по итогам местных выборов в октябре получит в горсобрании 7-8 мест из всего 31-го.

Представленный кандидат-лидер в Нарве Наталья Умарова, сама не являющаяся членом партии "Эстония 200", сообщила, что на сегодня в их списке 30 имен. "Надеюсь, наберем до шестидесяти".

Как отметила Умарова, в списке пока нет ни одного уже действующего члена Нарвского горсобрания. "Это можно расценивать и как хорошо, и как плохо, - считает она. - Для меня важно, что в списке идут люди, у которых болит душа за город и которые профессионалы в своем деле".

Наталья Умарова. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Известная в Нарве социальной работой в НКО "Lapsele Oma Kodu" Наталья Умарова избиралась в горсобрание в 2009 и 2013 годах по спискам Центристской партии. После партийного раскола она в 2017 году вступила в избирательный союз Эдгара Сависаара и получила 372 голоса, чего уже недостаточно для прохождения в горсобрание.

- Я прошла хорошую школу и теперь знаю, что с этим делать, - оценила Умарова свой политический опыт.

Каллас подтвердила, что "Эстония 200" позиционирует себя оппозицией по отношению к действующей в Нарве власти.

- Есть несколько проектов, которые были сделаны в Нарве за последние годы - и это хорошо, но этого слишком мало, ведь возможностей куда больше. Если я сравниваю с любым другим городом в Эстонии, то там муниципальное строительство - детские садики, школы, дороги, игровые площадки, стадионы - идет в два раза большими темпами, в Нарве же дело стоит за какими-то бюрократическими и коррупционными процессами.

Каллас уточнила, что не считает "Эстонию 200" оппозицией по отношению персонально к Катри Райк, которая всего три месяца работает мэром приграничного города. "Мы - оппозиция Центристской партии и конкретно тем людям, которые находятся в горсобрании и отвечают за то, что в Нарве происходило последние четыре года и происходит сейчас".

По словам Каллас, "Эстония 200" хотела бы участвовать в выборах в максимально возможном числе самоуправлений Ида-Вирумаа. "Мы выходим или со своими списками, или в союзе, как, например, в Кохтла-Ярве". Наверняка не будет их партийных списков в Алутагузе и Нарва-Йыэсуу.