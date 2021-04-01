На выборах в Нарве "Эстония 200" станет оппозицией центристам
Партия "Эстония 200" официально заявила о начале предвыборной работы в Нарве, чтобы после местных выборов в октябре быть представленной в Нарвском горсобрании.
Партия "Эстония 200" официально заявила о начале предвыборной работы в Нарве, чтобы после местных выборов в октябре быть представленной в Нарвском горсобрании.
Председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас, которая сама будет баллотироваться в Тарту, в комментарии "Северному побережью" высказала надежду, что их нарвская команда по итогам местных выборов в октябре получит в горсобрании 7-8 мест из всего 31-го.
Представленный кандидат-лидер в Нарве Наталья Умарова, сама не являющаяся членом партии "Эстония 200", сообщила, что на сегодня в их списке 30 имен. "Надеюсь, наберем до шестидесяти".
Как отметила Умарова, в списке пока нет ни одного уже действующего члена Нарвского горсобрания. "Это можно расценивать и как хорошо, и как плохо, - считает она. - Для меня важно, что в списке идут люди, у которых болит душа за город и которые профессионалы в своем деле".
Известная в Нарве социальной работой в НКО "Lapsele Oma Kodu" Наталья Умарова избиралась в горсобрание в 2009 и 2013 годах по спискам Центристской партии. После партийного раскола она в 2017 году вступила в избирательный союз Эдгара Сависаара и получила 372 голоса, чего уже недостаточно для прохождения в горсобрание.
- Я прошла хорошую школу и теперь знаю, что с этим делать, - оценила Умарова свой политический опыт.
Каллас подтвердила, что "Эстония 200" позиционирует себя оппозицией по отношению к действующей в Нарве власти.
- Есть несколько проектов, которые были сделаны в Нарве за последние годы - и это хорошо, но этого слишком мало, ведь возможностей куда больше. Если я сравниваю с любым другим городом в Эстонии, то там муниципальное строительство - детские садики, школы, дороги, игровые площадки, стадионы - идет в два раза большими темпами, в Нарве же дело стоит за какими-то бюрократическими и коррупционными процессами.
Каллас уточнила, что не считает "Эстонию 200" оппозицией по отношению персонально к Катри Райк, которая всего три месяца работает мэром приграничного города. "Мы - оппозиция Центристской партии и конкретно тем людям, которые находятся в горсобрании и отвечают за то, что в Нарве происходило последние четыре года и происходит сейчас".
По словам Каллас, "Эстония 200" хотела бы участвовать в выборах в максимально возможном числе самоуправлений Ида-Вирумаа. "Мы выходим или со своими списками, или в союзе, как, например, в Кохтла-Ярве". Наверняка не будет их партийных списков в Алутагузе и Нарва-Йыэсуу.
Координаторы существующей менее трех лет партии "Эстония 200", придерживающейся либеральных взглядов, есть на данный момент в Нарве, Кохтла-Ярве совместно с Йыхви, Силламяэ и Люганузе. "Эстонии 200" пока не удалось получить своего представительства в Рийгикогу, а выборная кампания 2021 года в местных самоуправлениях станет для нее самой первой.