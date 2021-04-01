Затягивание вакцинации угрожает еще больше увеличить безработицу в Ида-Вирумаа

Если в среднем по Эстонии к утру среды вакцинировано было 15 процентов жителей, то в Ида-Вирумаа - только 8,7 процента. Среди людей старше 70 лет первую инъекцию вакцины в целом по Эстонии получили около 40 процентов, а в Ида-Вирумаа - наполовину меньше.

В выходные начнется вакцинация людей, родившихся в 1956 году и ранее

В эту пятницу, субботу и воскресенье на вакцинацию приглашаются люди, родившиеся в 1956 году и ранее. Также на вакцинацию ожидаются все люди из группы риска COVID-19, родившиеся в 1961 году и ранее.

Вакцинация будет проведена по всей Эстонии в более чем 27 центрах семейной медицины, в 15 больницах и в 7 частных медицинских учреждениях.

В среду в Эстонию прибыла одна из самых крупных партий вакцины - 45600 доз вакцины против COVID-19 от производителя "AstraZeneca" ("Vaxzevria"). Часть этой поставки будет использована для проведения второй инъекции вакцины для тех, кто получил первую дозу в середине февраля. В течение недели, начинающейся с 5 апреля, семейные врачи получат 9000 доз вакцины для проведения вакцинации людей из группы риска, включенных в их регистр.

Майви Парв, член правления больничной кассы, сказала, что те центры семейных врачей, которые не присоединились к дигитальной регистратуре, будут продолжать приглашать на вакцинацию пациентов из своих регистров по телефону. Медицинские учреждения, которые присоединились к дигитальной регистратуре, включая больницы и частных поставщиков медицинских услуг, откроют доступ к бронированию свободного времени для вакцинации в дигитальной регистратуре.

В Ида-Вирумаа в выходные вакцинацию будут проводить Ида-Вируская центральная больница, из частных медицинских учреждений вакцинацию проводят: центр здоровья "Corrigo" и ТОО "S Silmarõõm".

Центры семейной медицины будут продолжать самостоятельно связываться со своими пациентами из группы риска по телефону.

Возможность забронировать время вакцинации в дигитальной регистратуре открыта для всех людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также для людей из группы риска, родившихся в 1961 году и ранее. На портале пациентов digilugu.ee можно самостоятельно проверить принадлежность к группе риска, соответствующее уведомление добавлено и видно в левой части главной страницы портала пациентов.

В группу риска COVID-19 в Эстонии входят около 370000 человек. В эту группу входят люди, которые считаются подверженными более высокому риску серьезного развития заболевания COVID-19 на основании диагнозов, указанных в качестве основного диагноза, а также данных выписанных рецептов за последние пять лет.

Время для вакцинации также можно забронировать по следующим телефонным номерам:

Ида-Вируская центральная больница: телефон центра информации: 331 1133. Телефон работает по рабочим дням с 8.00 до 18.00;

центр здоровья "Corrigo": в рабочие дни с 8.00 до 16.30 - 333 1100, а в выходные и праздничные дни - 5389 3520.

S Silmarõõm: телефон 638 0003.