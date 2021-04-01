Затягивание вакцинации угрожает еще больше увеличить безработицу в Ида-Вирумаа
Значительно более медленная, чем в остальной Эстонии, вакцинация может привести в Ида-Вирумаа к еще большему росту безработицы.
Значительно более медленная, чем в остальной Эстонии, вакцинация может привести в Ида-Вирумаа к еще большему росту безработицы.
Если в среднем по Эстонии к утру среды вакцинировано было 15 процентов жителей, то в Ида-Вирумаа - только 8,7 процента. Среди людей старше 70 лет первую инъекцию вакцины в целом по Эстонии получили около 40 процентов, а в Ида-Вирумаа - наполовину меньше.
В эту пятницу, субботу и воскресенье на вакцинацию приглашаются люди, родившиеся в 1956 году и ранее. Также на вакцинацию ожидаются все люди из группы риска COVID-19, родившиеся в 1961 году и ранее.
Вакцинация будет проведена по всей Эстонии в более чем 27 центрах семейной медицины, в 15 больницах и в 7 частных медицинских учреждениях.
В среду в Эстонию прибыла одна из самых крупных партий вакцины - 45600 доз вакцины против COVID-19 от производителя "AstraZeneca" ("Vaxzevria"). Часть этой поставки будет использована для проведения второй инъекции вакцины для тех, кто получил первую дозу в середине февраля. В течение недели, начинающейся с 5 апреля, семейные врачи получат 9000 доз вакцины для проведения вакцинации людей из группы риска, включенных в их регистр.
Майви Парв, член правления больничной кассы, сказала, что те центры семейных врачей, которые не присоединились к дигитальной регистратуре, будут продолжать приглашать на вакцинацию пациентов из своих регистров по телефону. Медицинские учреждения, которые присоединились к дигитальной регистратуре, включая больницы и частных поставщиков медицинских услуг, откроют доступ к бронированию свободного времени для вакцинации в дигитальной регистратуре.
В Ида-Вирумаа в выходные вакцинацию будут проводить Ида-Вируская центральная больница, из частных медицинских учреждений вакцинацию проводят: центр здоровья "Corrigo" и ТОО "S Silmarõõm".
Центры семейной медицины будут продолжать самостоятельно связываться со своими пациентами из группы риска по телефону.
Возможность забронировать время вакцинации в дигитальной регистратуре открыта для всех людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также для людей из группы риска, родившихся в 1961 году и ранее. На портале пациентов digilugu.ee можно самостоятельно проверить принадлежность к группе риска, соответствующее уведомление добавлено и видно в левой части главной страницы портала пациентов.
В группу риска COVID-19 в Эстонии входят около 370000 человек. В эту группу входят люди, которые считаются подверженными более высокому риску серьезного развития заболевания COVID-19 на основании диагнозов, указанных в качестве основного диагноза, а также данных выписанных рецептов за последние пять лет.
Время для вакцинации также можно забронировать по следующим телефонным номерам:
Ида-Вируская центральная больница: телефон центра информации: 331 1133. Телефон работает по рабочим дням с 8.00 до 18.00;
центр здоровья "Corrigo": в рабочие дни с 8.00 до 16.30 - 333 1100, а в выходные и праздничные дни - 5389 3520.
S Silmarõõm: телефон 638 0003.
По словам ида-вируского туркоординатора Кадри Ялонен, местные турпредприятия крайне встревожены тем, что если Ида-Вирумаа в ближайшее время не догонит остальную Эстонию по охвату вакцинацией, то это нанесет сильный удар по нынешнему летнему сезону.
По ее словам, предстоящий сезон и без того будет очень сложным для здешних турпредприятий, ведь российские туристы, очевидно, еще не скоро смогут ездить в Эстонию. Если прошлым летом Ида-Вирумаа успешно постарался во имя того, чтобы сюда приезжало больше внутренних туристов, то нынче их, вероятно, будет меньше, поскольку, по мнению Ялонен, этим летом появится возможность поехать на отдых и за границу. "Во внутреннем туризме все уезды сильно конкурируют между собой", - сказала она, отметив, что если уровень вакцинации останется низким, то жители Эстонии предпочтут для отдыха, скорее, другие регионы.
Руководитель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова тоже отмечает, что своей боязнью вакцинации люди Ида-Вирумаа сами закрывают уезд. "В результате и без того высокая безработица станет еще больше", - сказала она. Сейчас уровень безработицы в Ида-Вирумаа приближается к 15 процентам, что явно превышает показатели безработицы в других уездах.
На ида-вируских предприятиях "Eesti Energia" возможность провакцинироваться предложили примерно 740 работникам передовой линии. В течение первых недель готовность к вакцинации проявили только 137 из них.
Исполнительный руководитель "Enefit Power" Андрес Вайнола отметил, что у части работников были сомнения относительно вакцинации или конкретной вакцины из-за общей информационной шумихи. "Решение о вакцинации принимают сами люди, но мы делали и будем делать все, чтобы развеять напрасные страхи и объяснить важность прививки. Наша цель все же в том, чтобы по возможности большое количество наших работников провакцинировалось, ведь только так возможно справиться с этим вирусом. Принуждать работников к вакцинации мы не станем", - подтвердил он.
По словам Лукьяновой, профсоюз тоже призывает вакцинироваться. "Но никого заставить нельзя, а часть людей опасаются вакцины "AstraZeneca", поскольку о ней распространяется много негативных новостей", - сказала она.
По словам Кадри Ялонен, предприниматели считают, что дозы, предназначавшиеся для тех, кто в итоге отказался, следовало бы передать в Ида-Вирумаа более молодым людям. "Если уезды получают пропорционально поровну вакцин, то возникает вопрос: куда уходят вакцины, оставшиеся после ида-вируских отказников? Турработники не считаются тружениками передовой, но если вакцина останется, то мы готовы быстро составить списки своих работников. Важно, чтобы охват вакцинацией в Ида-Вирумаа начал расширяться", - отметила она.
Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст сказала, что пыталась в течение нескольких недель добиться ясности относительно распределения вакцины. Она отмечает, что путаницы много и зачастую самоуправления тоже не понимают, как возникают списки для вакцинации, и информации о возможностях вакцинации должно быть значительно больше.
Она добавила, что ида-вируские самоуправления готовы организовать транспортировку пожилых и оказать другую помощь. "Мы, конечно, готовы внести свой вклад, чтобы вакцинация в уезде проходила быстрее".
Коммуникационный руководитель больничной кассы Эвелин Тринк подтверждает, что у всех семейных врачей по всей Эстонии имелись равные возможности для заказа вакцин. "Вопрос в том, заказывали ли их ида-вируские семейные врачи в предложенных количествах", - сказала она, отметив, что помимо этого в уезде проводились дополнительные прививочные кампании в выходные дни.
В прошлые выходные больничная касса направила в Нарву, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу 2000 доз вакцины "Moderna". "За выходные их не израсходовали. Очевидно, что в Ида-Вирумаа интерес людей к вакцинации скромнее, чем в других местах", - констатировала Тринк.
Она подтвердила, что если ида-вируские лечебные учреждения уже получили вакцины, то в другое место их не увезут. "Пярну смотрел с завистью, дескать, почему в Нарве проводится выходная кампания, а у них нет. Это количество надо как-то распределить", - отметила она.
Тринк добавила, что если семейные врачи заказывают вакцину, обзванивают группы риска, но многие не хотят приходить, и вакцины остаются, то следует обратиться в больничную кассу за разрешением вакцинировать более молодые группы риска.
Тринк сказала, что в Ида-Вирумаа нужно всем вместе подумать, что можно сделать сообща, чтобы ускорить вакцинацию. "В больничной кассе организацией вакцинации занимается горстка людей. Важно, чтобы на месте тоже имелась опора и поддержка. Нужно подчеркивать важность вакцинации, чтобы когда вакцины прибывали, они использовались как можно быстрее", - сказала она, для примера предложив работникам ида-вируских предприятий уговаривать вакцинироваться своих пожилых родственников и помогать им добираться до места вакцинации.
По словам Тринк, важно понимать, что вакцинация - это единственная возможность сохранить собственное здоровье и здоровье близких, выйти из кризиса и открыть предприятия. "AstraZeneca" - хорошая вакцина для предотвращения заболевания. Отчего этот страх? Я верю ученым. Неужели людей не пугает то, что коронавирус может убить человека?" - спросила она.