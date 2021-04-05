При пожаре в Вайвина погибли два человека
Сегодня утром в деревне Вайвина Тойлаской волости сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, на месте происшествия обнаружили двух погибших.
Сегодня утром в деревне Вайвина Тойлаской волости сгорел двухэтажный деревянный жилой дом, на месте происшествия обнаружили двух погибших.
Сегодня в 6.51 в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Вайвина Тойлаской волости. Пожар заметил сосед, которому не удалось дозвониться до хозяев по телефону, хотя легковые автомобили стояли во дворе. Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, крыша уже провалилась, двери и окна в результате пожара разрушились.
В ходе тушения спасатели обнаружили одно тело, а через несколько часов - и второе. По первоначальным данным, во время пожара в доме находились мужчина и женщина. Причина возгорания выясняется.
В этом году в Эстонии вследствие пожаров погибли уже 12 человек. Больше всего жертв было при пожаре 6 января в пансионате "Männiku" в деревне Аа Люганузеской волости, где погибли три человека. Предположительно причиной возгорания стала неисправная розетка.