При пожаре в Вайвина погибли два человека

Сегодня в 6.51 в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Вайвина Тойлаской волости. Пожар заметил сосед, которому не удалось дозвониться до хозяев по телефону, хотя легковые автомобили стояли во дворе. Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, крыша уже провалилась, двери и окна в результате пожара разрушились.

В ходе тушения спасатели обнаружили одно тело, а через несколько часов - и второе. По первоначальным данным, во время пожара в доме находились мужчина и женщина. Причина возгорания выясняется.