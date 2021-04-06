Оба ида-вируских клуба вылетели из кубковой серии

"Everest", неожиданно завоевавший серебро в чемпионате, в полуфинале кубковой серии в домашнем холле к середине матча с бронзовым призером чемпионата, таллиннским "Panter", проигрывал 0:3. Перед вторым перерывом Андрей Паршин отыграл один гол, однако ход матча это не переломило. В конце последней трети шайба побывала в воротах "Everest" еще трижды, и итоговый счет составил 1:6.

Во втором полуфинале ставшая четвертой в чемпионате Нарва едва не подавила чемпиона, тартуский "Välk". После 30 минут матча нарвитяне вели в счете 4:1, но затем Тарту забил три быстрых ответных гола, и в начале последней трети счет был ничейным - 4:4. В решающей трети фаворит еще дважды забросил шайбу в ворота нарвитян, и оказавший упорное сопротивление "PSK" выбыл из конкуренции, потерпев поражение со счетом 4:6.