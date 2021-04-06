Николай Павленко: О любви, доброте и патриотизме

Мне кажется диким, что можно выражать любовь к национальному духу, к своей стране путем выражения ненависти к "не нашим". Настоящий патриот в моем понимании - это добрый и думающий человек.

Настоящим эстонским патриотом был для меня Юхан Пеэгель. Читая его сааремааские рассказы, я ощущал себя коренным жителем Эстонии, хотя родился я в Польше, рождение мое зарегистрировано в Украине и сам я "продукт" четырех наций, среди которых нет ни эстонцев, ни русских.

Кстати, по этой причине я, регистрируя себя в гостинице в Германии, при заполнении анкеты никак не мог ответить на простой вопрос "Ваша национальность". После долгих колебаний записал - "эстоноземелец".

Мой родной язык - русский, а своей родиной я считаю Эстонию, поскольку три четверти своей жизни прожил здесь. Я не просто живу здесь, я люблю эту страну, а открыть в себе эту любовь мне в частности помогли добрые и думающие эстонцы.

Например, такие, как Фред Юсси, который сам себя скромно называет фотографом природы, а на самом деле это удивительно мудрый философ и поэт, хотя он пишет только прозу.

Вызывает во мне глубокое уважение Аарне Вайк, основатель и хранитель личного морского музея в Кясму.

А какое благородное деяние совершил Мейнхард Лакс, стараниями которого Эстония нынче ежегодно отмечает День родного языка! Кстати, в июле следующего года Мейнхарду Лаксу исполнилось бы ровно 100 лет.

А сколько людей не только изо всей Эстонии, но даже из числа местных смогли увидеть очарование Ида-Вирумаа благодаря энтузиазму Энна Кяйсса! Таких истинных патриотов, к счастью, много, и перечисление их по именам займет целую газетную страницу.

Я этого помнить не мог, ибо был младенцем (два годика), но помню рассказ мамы об одной удивительной эстонской женщине, которую, кажется, звали Хельги. Молодая мама (24 года) сидела на скамейке и рыдала. Ей было нечем кормить ребенка, то есть меня. Хельги выслушала маму, и через два часа (время заняла дорога от поселка до ее хутора и обратно) на нашем столе появилось молоко, яйца, какие-то пирожки и сладости, что-то еще. И так продолжалось месяца два, пока советская власть не определила добрую тетю Хельги "кулацким элементом", отправив ее в далекую Сибирь, откуда она уже не вернулась.

Нет плохих или хороших народов. Есть добрые или злые люди. И почему "националист" и "национализм" - это обязательно плохо? К достоинствам настоящего патриота я отношу и его бережное отношение к своему родному языку, особенно в среде так называемых малых народов.