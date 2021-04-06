Николай Павленко: О любви, доброте и патриотизме
Я твердо убежден в том, что эти три понятия находятся, образно говоря, в родственной связи. И много примеров из моей личной и жизни близких мне людей служат подтверждением сказанному выше.
Я твердо убежден в том, что эти три понятия находятся, образно говоря, в родственной связи. И много примеров из моей личной и жизни близких мне людей служат подтверждением сказанному выше.
Мне кажется диким, что можно выражать любовь к национальному духу, к своей стране путем выражения ненависти к "не нашим". Настоящий патриот в моем понимании - это добрый и думающий человек.
Настоящим эстонским патриотом был для меня Юхан Пеэгель. Читая его сааремааские рассказы, я ощущал себя коренным жителем Эстонии, хотя родился я в Польше, рождение мое зарегистрировано в Украине и сам я "продукт" четырех наций, среди которых нет ни эстонцев, ни русских.
Кстати, по этой причине я, регистрируя себя в гостинице в Германии, при заполнении анкеты никак не мог ответить на простой вопрос "Ваша национальность". После долгих колебаний записал - "эстоноземелец".
Мой родной язык - русский, а своей родиной я считаю Эстонию, поскольку три четверти своей жизни прожил здесь. Я не просто живу здесь, я люблю эту страну, а открыть в себе эту любовь мне в частности помогли добрые и думающие эстонцы.
Например, такие, как Фред Юсси, который сам себя скромно называет фотографом природы, а на самом деле это удивительно мудрый философ и поэт, хотя он пишет только прозу.
Вызывает во мне глубокое уважение Аарне Вайк, основатель и хранитель личного морского музея в Кясму.
А какое благородное деяние совершил Мейнхард Лакс, стараниями которого Эстония нынче ежегодно отмечает День родного языка! Кстати, в июле следующего года Мейнхарду Лаксу исполнилось бы ровно 100 лет.
А сколько людей не только изо всей Эстонии, но даже из числа местных смогли увидеть очарование Ида-Вирумаа благодаря энтузиазму Энна Кяйсса! Таких истинных патриотов, к счастью, много, и перечисление их по именам займет целую газетную страницу.
Я этого помнить не мог, ибо был младенцем (два годика), но помню рассказ мамы об одной удивительной эстонской женщине, которую, кажется, звали Хельги. Молодая мама (24 года) сидела на скамейке и рыдала. Ей было нечем кормить ребенка, то есть меня. Хельги выслушала маму, и через два часа (время заняла дорога от поселка до ее хутора и обратно) на нашем столе появилось молоко, яйца, какие-то пирожки и сладости, что-то еще. И так продолжалось месяца два, пока советская власть не определила добрую тетю Хельги "кулацким элементом", отправив ее в далекую Сибирь, откуда она уже не вернулась.
Нет плохих или хороших народов. Есть добрые или злые люди. И почему "националист" и "национализм" - это обязательно плохо? К достоинствам настоящего патриота я отношу и его бережное отношение к своему родному языку, особенно в среде так называемых малых народов.
На земле много народов, численность населения в которых во много раз больше, чем эстонцев на всей планете, а вот родной язык там сохранили где-то от силы процент-полтора. И то, что эстонцам удалось сохранить свой национальный язык - это не может не вызывать уважения.
Когда я в фейсбуке 14 марта поздравил своих друзей с Днем родного (эстонского) языка, то получил добрый отклик не только из Эстонии, но также из России, Голландии, Португалии, Хорватии, Турции и даже из далекой Мексики, где, наверное, впервые узнали о существовании эстонского языка. Только добрые и любящие люди способны оценить такое уважение к своему национальному языку.
Согласен, это ненормально - жить в стране и одновременно игнорировать язык этой страны. Правда, к великому сожалению, надо отметить, что пока обучение эстонскому как второму языку еще редко представляет собою по-настоящему творческий подход.
Однако владение языком, принадлежность к национальности не делают человека автоматически патриотом. Патриотизм - это прежде всего добросовестное отношение к делу, максимально возможный вклад в развитие страны проживания. И бережное отношение к ее истории.
Почитайте книгу Игоря Копытина "Русские офицеры эстонской армии 1918 -1940" ("Vene ohvitserid eesti sõjaväes 1918-1940") - и вы увидите, сколько настоящих патриотов Эстонии было среди русских и насколько трагична была судьба многих из них.
Или возьмите, к примеру, историю Северо-Западной армии под руководством Юденича. Почти 20 тысяч хорошо обученных бойцов, среди которых десять процентов составляли кадровые офицеры, - это была очень весомая поддержка юной Эстонской Республике в ее Освободительной войне.
Заметим также, что и первым юридическим документом рождающейся Эстонской Республики был манифест, обращенный ко всем (!) народам, населяющим Эстонию.
Понимаю, что надо бы изгнать из памяти плохое, но не всегда это получается. Я много лет подряд (кроме последних двух) на водопаде Валасте принимал участие в церемонии поднятия государственного флага в годовщину Эстонской Республики. Однажды я сказал даме, бывшей тогда политиком очень высокого ранга: "Как здорово здесь, у водопада, звучит хор! Я думаю, что церемония была бы еще более впечатляющей, если бы здесь прозвучали и патриотические песни в исполнении, например, русского хора из Кивиыли".
Прошло уже много лет, а очень больной занозой в памяти остался ответ этой дамы: "Ну, здесь не место русским хорам. Это ведь чисто эстонский национальный праздник!". И я понял, что для нее, не знающей истории, патриотизм - это вовсе не любовь к своей стране и что напоминать ей о манифесте молодой Эстонской Республики тоже бесполезно.
К счастью, таких "ультрапатриотов" у нас единицы, но они, увы, все же есть.