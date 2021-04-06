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Госсуд рассмотрит оправдание Нины Негласон

30 июня прошлого года оправдательный приговор Вируского уездного суда вызвал слезы у Нины Негласон. Как и более позднее решение Тартуского окружного суда, тоже не установившего вины Негласон. Теперь спор продолжится в Госсуде. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Госсуд решил в понедельник принять в производство кассационную жалобу прокуратуры по делу по обвинению бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В прошлом году как Вируский уездный суд, так и Тартуский окружной суд оправдали Нину Негласон и ТОО "Corrigo", а также руководителя данного ТОО Тийу Сепп.

Два суда оправдали

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