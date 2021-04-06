Госсуд рассмотрит оправдание Нины Негласон
Госсуд решил в понедельник принять в производство кассационную жалобу прокуратуры по делу по обвинению бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон.
Госсуд решил в понедельник принять в производство кассационную жалобу прокуратуры по делу по обвинению бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон.
В прошлом году как Вируский уездный суд, так и Тартуский окружной суд оправдали Нину Негласон и ТОО "Corrigo", а также руководителя данного ТОО Тийу Сепп.