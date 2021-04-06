Госсуд рассмотрит оправдание Нины Негласон

30 июня прошлого года оправдательный приговор Вируского уездного суда вызвал слезы у Нины Негласон. Как и более позднее решение Тартуского окружного суда, тоже не установившего вины Негласон. Теперь спор продолжится в Госсуде. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik