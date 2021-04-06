Новый йыхвиский скейт-парк будет готов в мае

Возводимый напротив парковки у "Ehituse ABC" скейт-парк должен быть построен к концу апреля к радости любителей уличного спорта. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Скейт-парк возводится по соседству с магазином "Ehituse ABC" и на достаточно большом участке, чтобы в будущем построить там также зону для паркура и памп-трек.