Новый йыхвиский скейт-парк будет готов в мае
Скейт-парк возводится по соседству с магазином "Ehituse ABC" и на достаточно большом участке, чтобы в будущем построить там также зону для паркура и памп-трек.
Скейт-парк возводится по соседству с магазином "Ehituse ABC" и на достаточно большом участке, чтобы в будущем построить там также зону для паркура и памп-трек.
Работы по строительству скейт-парка в полном разгаре, для их выполнения Йыхвиское волостное управление заключило договор на проектирование и строительство с ТОО "Skatepargid"; объем договора - около 60000 евро.