Каарел Пюрг: Отказ от референдума о браке был ошибкой
Можно смело сказать, что в тот же самый момент, когда предыдущий премьер-министр заявил об отставке, все медиаканалы утратили всякий интерес к тематике брака.
Можно смело сказать, что в тот же самый момент, когда предыдущий премьер-министр заявил об отставке, все медиаканалы утратили всякий интерес к тематике брака.
До тех пор изо дня в день трудились не покладая рук, чтобы объяснить нам, что это якобы пустяковая проблема, которая вообще не заслуживает внимания общественности. Целая плеяда всевозможных персон, начиная со всяких специалистов по связям с общественностью, аналитиков, экспертов и лидеров общественного мнения и заканчивая тогдашней оппозицией в Рийгикогу, наперегонки пыталась разъяснить нам, что сущность брака уже достаточно полно раскрыта в законе и надо заниматься более важными проблемами.
Правда, какими именно, они не уточняли, но в очередной раз пришлось констатировать, что отношение, выраженное в народной мудрости "Кто платит, тот и заказывает музыку", и сегодня является повседневным явлением на политическом ландшафте. Только вот от взгляда пожилых людей, у которых за плечами долгий жизненный опыт, не укрылось то, с каким невиданным рвением в Рийгикогу стремились торпедировать проведение референдума о браке.
В производстве находились аж тысячи предложений о поправках! Почему же? Как бывший член Рийгикогу могу подтвердить, что неудивительно, если какой-нибудь энтузиаст в результате этой "титанической работы" тронулся умом, потому что представили и такие предложения и вопросы, которые потом и вспомнить было стыдно.
В завершение вступления приведу ответ одной энергичной и бойкой старушки на прозвучавшую в эфире "Vikerraadio" просьбу предсказать результат референдума. По ее мнению, как минимум 80% проголосовавших ответили бы "да", что сделало бы трудным - если не невозможным - принятие в Рийгикогу нескольких поправок к закону, долгое время стоящих на повестке дня и непопулярных среди народа. С этим утверждением трудно не согласиться, но время покажет, что нас теперь ждет - во всяком случае, язык вражды уже на очереди.
Поколению, которое наслаждается современным устройством жизни, мнение стариков-пенсионеров, опирающееся в основном на жизненный опыт, может казаться старомодным и не представлять интереса. Тем не менее, далее последует краткое изложение наших наблюдений вместе с некоторыми предложениями.
Мы приняли к сведению, что люди с нетрадиционной ориентацией ("гомосексуалы" звучит как-то несолидно) существовали всегда. Вместе с тем они - во всяком случае, в здешних краях - еще в конце 20-го века скромно держались особняком, не лезли на улицы и не хвастались перед всеми своей особенностью или даже отклонением, поскольку это, как правило, считалось плохим тоном.
В некоторой мере мы им даже сочувствуем. Однако меня беспокоит появление и активизация связанных с ними организаций и НКО в течение последних 20 лет. К сожалению, эти своеобразные, нашедшие общие интересы движения удостаиваются - вернее, даже требуют - постоянного внимания и освещения своей деятельности в прессе, а также неуклонно растущей поддержки и защиты также со стороны государственных структур, в том числе даже на законодательном уровне.
"Неужели в обществе путем пропаганды смены партнеров и неважности брака действительно создается новое представление, согласно которому простой человек не должен торопиться вступать в брак, а те, кто не состоял в браке по меньшей мере три раза или десять лет в свободном браке, нормальными не считаются?!"Каарел Пюрг
Тем временем так и остается непонятным, кто или что их притесняет и не дает им жить. По-видимому, причина либо в слишком хорошей жизни, либо в указаниях откуда-то сверху - вероятно, и в том, и в другом. Вместе с тем они находят поддержку и у светской хроники, которая в сочетании с нудизмом и сексом уже пускает корни на телевидении.
Неужели в обществе путем пропаганды смены партнеров и неважности брака действительно создается новое представление, согласно которому простой человек не должен торопиться вступать в брак, а те, кто не состоял в браке по меньшей мере три раза или десять лет в свободном браке, нормальными не считаются?! Эйфория от перспективы стать звездой усыпляет бдительность и нередко толкает на участие в проектах типа "Rannamaja", которые другие, менее успешные, с завистью смотрят и рьяно комментируют.
Читая эти комментарии, многие суперзвезды (!) в конце концов осознают, что допустили большую ошибку, потому что, например, позорное прозвище может приклеиться на всю жизнь. Но все же многие молодые люди очень серьезно относятся к тому, чтобы вовремя вступить в брак и завести детей, и для них желание состариться вместе или, например, отпраздновать золотую свадьбу - вовсе не пустые слова. Пример родителей здесь нередко имеет определяющее значение.
Мы знаем, что все империи рано или поздно отправлялись на свалку истории, но уже в Древнем Риме, исходя из концепции "хлеба и зрелищ", работали публичные дома, домогались мальчиков и проходили гладиаторские бои. Кому из, так сказать, свободных граждан было по карману посещать те или иные увеселительные заведения или мероприятия, каждый может догадаться сам. И в наши дни ситуация не отличается.
Мы считаем, что в Эстонии нельзя устраивать никакие гей-парады или аналогичные мероприятия.
Молодые люди на удивление хорошо осведомлены о своих правах, в то время как их обязанности нередко отходят на задний план. При этом они не предвидят опасности и часто ослеплены внешней стороной, наслаждаясь весельем. Им не нужна защита, и уж тем более не надо делать из них героев. Пожилые люди в большинстве своем не поддерживают и факельные шествия, потому что наше поколение слишком хорошо помнит, чем они закончились в прошлом веке в Германии.
Пожилые люди не поддерживают усыновление детей лесби- или гей-парами. Детям обязательно нужны мать и отец. Нет уверенности в том, как дети будут справляться в школе и в дальнейшей взрослой жизни. Мнение ребенка вообще учитывается? Хочет ли он жить в таком доме? И таких вопросов без ответа много.
Распространенный контраргумент, что у нас много домашнего насилия, в действительности разоблачает сложившуюся в стране ситуацию, когда некоторые институты, учреждения и лица, принимающие решения, просто не справляются со своей работой. Рассуждения о том, что достаточно материально обеспеченной семьи и хорошо ладящих друг с другом однополых (?) родителей, представляются несколько превратными, если не сказать наивными.
Если государство продолжит следовать курсу, при котором одни (меньшая часть) бесконтрольно обогащаются, а остальные дружно беднеют, то наше будущее действительно в опасности.