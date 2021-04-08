Каарел Пюрг: Отказ от референдума о браке был ошибкой

Тем временем так и остается непонятным, кто или что их притесняет и не дает им жить. По-видимому, причина либо в слишком хорошей жизни, либо в указаниях откуда-то сверху - вероятно, и в том, и в другом. Вместе с тем они находят поддержку и у светской хроники, которая в сочетании с нудизмом и сексом уже пускает корни на телевидении.

Неужели в обществе путем пропаганды смены партнеров и неважности брака действительно создается новое представление, согласно которому простой человек не должен торопиться вступать в брак, а те, кто не состоял в браке по меньшей мере три раза или десять лет в свободном браке, нормальными не считаются?! Эйфория от перспективы стать звездой усыпляет бдительность и нередко толкает на участие в проектах типа "Rannamaja", которые другие, менее успешные, с завистью смотрят и рьяно комментируют.

Читая эти комментарии, многие суперзвезды (!) в конце концов осознают, что допустили большую ошибку, потому что, например, позорное прозвище может приклеиться на всю жизнь. Но все же многие молодые люди очень серьезно относятся к тому, чтобы вовремя вступить в брак и завести детей, и для них желание состариться вместе или, например, отпраздновать золотую свадьбу - вовсе не пустые слова. Пример родителей здесь нередко имеет определяющее значение.

Мы знаем, что все империи рано или поздно отправлялись на свалку истории, но уже в Древнем Риме, исходя из концепции "хлеба и зрелищ", работали публичные дома, домогались мальчиков и проходили гладиаторские бои. Кому из, так сказать, свободных граждан было по карману посещать те или иные увеселительные заведения или мероприятия, каждый может догадаться сам. И в наши дни ситуация не отличается.

Мы считаем, что в Эстонии нельзя устраивать никакие гей-парады или аналогичные мероприятия.

Молодые люди на удивление хорошо осведомлены о своих правах, в то время как их обязанности нередко отходят на задний план. При этом они не предвидят опасности и часто ослеплены внешней стороной, наслаждаясь весельем. Им не нужна защита, и уж тем более не надо делать из них героев. Пожилые люди в большинстве своем не поддерживают и факельные шествия, потому что наше поколение слишком хорошо помнит, чем они закончились в прошлом веке в Германии.

Пожилые люди не поддерживают усыновление детей лесби- или гей-парами. Детям обязательно нужны мать и отец. Нет уверенности в том, как дети будут справляться в школе и в дальнейшей взрослой жизни. Мнение ребенка вообще учитывается? Хочет ли он жить в таком доме? И таких вопросов без ответа много.

Распространенный контраргумент, что у нас много домашнего насилия, в действительности разоблачает сложившуюся в стране ситуацию, когда некоторые институты, учреждения и лица, принимающие решения, просто не справляются со своей работой. Рассуждения о том, что достаточно материально обеспеченной семьи и хорошо ладящих друг с другом однополых (?) родителей, представляются несколько превратными, если не сказать наивными.