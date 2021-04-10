Дефиле в парке, или У Светланы Серовой свой стиль занятий на удаленке

- Чтобы соблюдать ограничения, занимаемся с каждым индивидуально, на расстоянии от других - пока проверяю работу у одних и даю им задание, другие дефилируют или делают их любимые физические упражнения, занимаются ходьбой на свежем воздухе, - рассказывает преподаватель студии Светлана Серова. - Одни ушли, другие приходят, чтобы не взаимодействовали. Вчера на скамейках даже наметали некоторые вещи. И так уже с осени. Детям нравится, они увлечены, отдыхают от онлайн-занятий у компьютера, двигаются, насыщаются кислородом.