Сб, 10.04.2021
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Дефиле в парке, или У Светланы Серовой свой стиль занятий на удаленке

Занятия в парке. Сестры Арина и Настя не только шьют кукол и одежду для них, но и делают музыкальные ролики о фотосессиях учеников студии. ФОТО: Дом творчества школьников Кохтла-Ярве

Гуляющие в парке Кохтла-Ярве горожане в последнее время нередко наблюдают интересную картину: девочки разного возраста совершают по дорожкам дефиле с нарядно одетыми куклами или без них или же устраиваются на удалении друг от друга на скамейках и по очереди обсуждают с педагогом тонкости кройки и шитья тех фасонов одежды, над которыми они сейчас работают. Таким образом идут сейчас занятия в студии "Стиль" Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.

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- Чтобы соблюдать ограничения, занимаемся с каждым индивидуально, на расстоянии от других - пока проверяю работу у одних и даю им задание, другие дефилируют или делают их любимые физические упражнения, занимаются ходьбой на свежем воздухе, - рассказывает преподаватель студии Светлана Серова. - Одни ушли, другие приходят, чтобы не взаимодействовали. Вчера на скамейках даже наметали некоторые вещи. И так уже с осени. Детям нравится, они увлечены, отдыхают от онлайн-занятий у компьютера, двигаются, насыщаются кислородом. 

Светлана Серова гордится своими выпускницами Ниной Лемеш и Татьяной Епишиной. ФОТО: Дом творчества школьников Кохтла-Ярве

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