Дефиле в парке, или У Светланы Серовой свой стиль занятий на удаленке
Гуляющие в парке Кохтла-Ярве горожане в последнее время нередко наблюдают интересную картину: девочки разного возраста совершают по дорожкам дефиле с нарядно одетыми куклами или без них или же устраиваются на удалении друг от друга на скамейках и по очереди обсуждают с педагогом тонкости кройки и шитья тех фасонов одежды, над которыми они сейчас работают. Таким образом идут сейчас занятия в студии "Стиль" Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.