Вирве Осила: Что-то тут не так

Довольно больно было слышать, как после предыдущих провалившихся вакцинационных выходных телерепортер требовательно вопрошал у одного из госчиновников, неужели эстоноязычным уездам придется довольствоваться вакциной "AstraZeneca", в то время как русскоязычные уезды получат "Pfizer" и "Moderna"? Так же больно от того, что в Ида-Вируском уезде вакцинация действительно никак не продвигается.

Да и что я могла бы сказать в свое оправдание - я тоже провакцинирована "Pfizer-BioNTech". Но потому ли, что проживаю в русскоязычном уезде - это еще вопрос. Я знаю, что в Ляэнемаа пожилых вакцинировали "Moderna", а ведь это совершенно точно эстоноязычный уезд.

На самом деле беспокоящих факторов намного больше и что-то тут, похоже, не так. Почему план вакцинации настолько жесткий, что до тех пор, пока старики не будут защищены, более молодым придется оставаться перед лицом опасности? По-моему, тут все же имеют место слишком острые ножницы: старики не хотят, а молодежь не может, государство остается на замке, и коронавирус по-прежнему является венценосцем.

Я как домоседка с удовольствием отдала бы свою дозу вакцины сыну; наверное, и многие другие пожилые люди согласились бы поступить так же. Ведь более молодые, кто ходит на работу и не имеет возможности избежать контактов с другими людьми, находятся под гораздо большей угрозой, чем те старики, которые могут сидеть дома, копаться в своем саду-огороде или каким-то другим образом самореализовываться, ни с кем не контактируя.

Такая традиция - пропускать стариков вперед - была бы прекрасна, если бы речь шла о простой вежливости, мол, уступайте в автобусе место пожилым или пропускайте старушку в дверях. Сейчас же на чаше весов жизни людей и будущее государства, и если часть бабушек-дедушек отказываются вакцинироваться, то... И что тогда делать? Вспоминается одна давняя история о Вовочке, хвалившемся в школе, что он, как настоящий тимуровец, сделал больше доброе дело. Когда его спросили, какое, он ответил, что помог какой-то бабуле перейти через дорогу - правда, она переходить совсем не хотела и упиралась, но помощник оказался сильнее и бабушка все же оказалась на другой стороне улицы. Да уж!

"Старики не хотят, а молодежь не может, государство остается на замке, и коронавирус по-прежнему является венценосцем". Вирве Осила

По сути, в Ида-Вирумаа больше деревень, чем городов, а на селе опять же кажется, что многие престарелые до сих пор не вакцинированы из-за нехватки или несправедливого распределения вакцины - и не потому, что они не пожелали привиться, а потому, что до семейных врачей не дошло необходимого количества вакцины. Но это уже республиканская проблема. Тут эстоно- и русскоязычные уезды находятся, так сказать, на одной планке.