Вирве Осила: Что-то тут не так
Меня всегда расстраивает, когда по восточному Вирумаа бьют дурным словом и отношением. Но еще больше меня расстраивает, когда здешние жители сами дают повод для этого.
Меня всегда расстраивает, когда по восточному Вирумаа бьют дурным словом и отношением. Но еще больше меня расстраивает, когда здешние жители сами дают повод для этого.
Довольно больно было слышать, как после предыдущих провалившихся вакцинационных выходных телерепортер требовательно вопрошал у одного из госчиновников, неужели эстоноязычным уездам придется довольствоваться вакциной "AstraZeneca", в то время как русскоязычные уезды получат "Pfizer" и "Moderna"? Так же больно от того, что в Ида-Вируском уезде вакцинация действительно никак не продвигается.
Да и что я могла бы сказать в свое оправдание - я тоже провакцинирована "Pfizer-BioNTech". Но потому ли, что проживаю в русскоязычном уезде - это еще вопрос. Я знаю, что в Ляэнемаа пожилых вакцинировали "Moderna", а ведь это совершенно точно эстоноязычный уезд.
На самом деле беспокоящих факторов намного больше и что-то тут, похоже, не так. Почему план вакцинации настолько жесткий, что до тех пор, пока старики не будут защищены, более молодым придется оставаться перед лицом опасности? По-моему, тут все же имеют место слишком острые ножницы: старики не хотят, а молодежь не может, государство остается на замке, и коронавирус по-прежнему является венценосцем.
Я как домоседка с удовольствием отдала бы свою дозу вакцины сыну; наверное, и многие другие пожилые люди согласились бы поступить так же. Ведь более молодые, кто ходит на работу и не имеет возможности избежать контактов с другими людьми, находятся под гораздо большей угрозой, чем те старики, которые могут сидеть дома, копаться в своем саду-огороде или каким-то другим образом самореализовываться, ни с кем не контактируя.
Такая традиция - пропускать стариков вперед - была бы прекрасна, если бы речь шла о простой вежливости, мол, уступайте в автобусе место пожилым или пропускайте старушку в дверях. Сейчас же на чаше весов жизни людей и будущее государства, и если часть бабушек-дедушек отказываются вакцинироваться, то... И что тогда делать? Вспоминается одна давняя история о Вовочке, хвалившемся в школе, что он, как настоящий тимуровец, сделал больше доброе дело. Когда его спросили, какое, он ответил, что помог какой-то бабуле перейти через дорогу - правда, она переходить совсем не хотела и упиралась, но помощник оказался сильнее и бабушка все же оказалась на другой стороне улицы. Да уж!
По сути, в Ида-Вирумаа больше деревень, чем городов, а на селе опять же кажется, что многие престарелые до сих пор не вакцинированы из-за нехватки или несправедливого распределения вакцины - и не потому, что они не пожелали привиться, а потому, что до семейных врачей не дошло необходимого количества вакцины. Но это уже республиканская проблема. Тут эстоно- и русскоязычные уезды находятся, так сказать, на одной планке.
Поневоле складывается впечатление, будто те, кто призваны и поставлены обеспечивать нашему населению защиту от вируса, выполняют свою работу немного неумело или небрежно либо и вовсе играют в орлянку. Однако в городах нашего уезда ситуация действительно такова, что многие пожилые и входящие в группы риска жители и даже работники переднего края ждут "Sputnik V"; наверное, надеются с ним успешнее выйти на орбиту.
Может быть, "Sputnik V" и правда пройдет скоро контроль качества в Европейском департаменте лекарств, получит его одобрение и окажется равноценным напарником "AstraZeneca". Пока же этого не произошло, мы не можем силком заставить привиться ни одну Агриппину или Иннокентия, а пока они застряли в своем времени ожидания, нельзя ставить на паузу общую очередь - надо дать шанс более молодым. Ведь в народе говорят с небольшой долей иронии, что никто не может заставить калеку ходить, если тот ходить не хочет.
И еще. Очевидно, у нас мало мудрых представителей, которые хотели бы и могли бы заставить массы двигаться. Несколько газетных номеров тому назад один известный пожилой господин выражал душевную боль по поводу того, что референдум на тему брака не состоялся. И подчеркнул, что это волнует многих пожилых людей, считающих важной святость брака. Интересно, эти волнующиеся пожилые люди на сегодня провакцинировались?
Честно говоря, вытекающий из пандемии экономический спад имеет гораздо более суровые последствия, чем несостоявшийся референдум, который в случае осуществления оказался бы дуростью в кубе и поглотил бы именно те деньги, которые очень необходимы, чтобы выжить в нынешний кризис. Автор той статьи-мнения, как активный представитель, должен бы призывать пожилых людей защитить свое здоровье во имя как личного, так и всеобщего блага.
Я жду от госруководителей более разумного и гибкого плана вакцинирования, а также горячо советую всем, кому предложат вакцинацию, с благодарностью принять это предложение.
Лето должно бы выдаться погожим, так не стоит по своей же вине пускать его насмарку.