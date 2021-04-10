"Новые природоохранные ограничения ставят под угрозу сохранение жизни на селе", - жители Алутагузеской волости приглашают министра окружающей среды на место, чтобы встретиться лицом к лицу.

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Департамент окружающей среды принял к рассмотрению предложение Фонда природы Эстонии о расширении Алутагузеского национального парка. Среди прочего департамент желает образовать двенадцать новых и расширить десять имеющихся мест постоянного обитания белки-летяги. В уже существующих поясах ограничений хотят полностью запретить обновляющие вырубки. Новые ограничения охватывают 1800 гектаров лесных земель, более трети которых находятся в частной собственности (134 недвижимости).

- По природоохранным причинам увядает связанное со сланцем предпринимательство. Теперь говорят, что и связанное с возобновляемым ресурсом - то есть лесом - хозяйствование продолжать тут нельзя. На что же должна тогда жить местная община? - спрашивает алутагузеский лесовладелец Эвелин Хинтс.