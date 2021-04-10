Создавая национальный парк, алутагузесцам обещали, что заповедные территории не расширятся и ограничений не добавится. Свои обещания чиновники через два года позабыли.

Создавая национальный парк, алутагузесцам обещали, что заповедные территории не расширятся и ограничений не добавится. Свои обещания чиновники через два года позабыли. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новые заповедники могут задушить жизнь в Алутагузеской волости

"Новые природоохранные ограничения ставят под угрозу сохранение жизни на селе", - жители Алутагузеской волости приглашают министра окружающей среды на место, чтобы встретиться лицом к лицу.

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Департамент окружающей среды принял к рассмотрению предложение Фонда природы Эстонии о расширении Алутагузеского национального парка. Среди прочего департамент желает образовать двенадцать новых и расширить десять имеющихся мест постоянного обитания белки-летяги. В уже существующих поясах ограничений хотят полностью запретить обновляющие вырубки. Новые ограничения охватывают 1800 гектаров лесных земель, более трети которых находятся в частной собственности (134 недвижимости).