Строительство нового школьного здания в Йыхви подорожает более чем на миллион евро
Стоимость строительства нового здания Йыхвиской основной школы превышает расчеты волостного управления на 1,3 миллиона евро.
Стоимость строительства нового здания Йыхвиской основной школы превышает расчеты волостного управления на 1,3 миллиона евро.
При объявлении тендера волостное управление запланировало предполагаемую стоимость строительства в размере 6,1 миллиона евро вместе с налогом с оборота. Однако предложение фирмы "Rand ja Tuulberg", оказавшейся лучшей среди десяти участников тендера, превышает 7,4 миллиона евро.