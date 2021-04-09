Строительство нового школьного здания в Йыхви подорожает более чем на миллион евро

При объявлении тендера волостное управление запланировало предполагаемую стоимость строительства в размере 6,1 миллиона евро вместе с налогом с оборота. Однако предложение фирмы "Rand ja Tuulberg", оказавшейся лучшей среди десяти участников тендера, превышает 7,4 миллиона евро.

Помощник волостного старейшины Тоомас Наэль сказал, что при планировании стоимости волостная управа исходила из смет затрат, составленных архитекторами здания. "Видимо, где-то была допущена ошибка в расчетах. Мы обоснованно полагали, что эти расчеты достоверны", - сказал он, отметив, что волостная управа не ожидала настолько большой разницы в цене.