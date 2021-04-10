Новым руководителем Нарвской больницы станет доктор из Тарту

Как сообщила пресс-представитель Нарвской больницы Евгения Парв, доктор Кыргвеэ - известный анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. В настоящее время он директор клиники анестезиологии и интенсивной терапии больницы Тартуского университета. С ноября 2020 года он также поддерживает работу ковид-отделения Нарвской больницы.

Кыргвеэ - автор многочисленных научных статей, преподаватель, кавалер Эстонского Красного Креста 3-й степени и почетный гражданин города Тарту.

Аго Кыргвеэ также входил в совет ЦУ "Narva Haigla", но заявил о выходе оттуда во время участия в конкурсе. Совет особо отметил, что кандидат не принимал участия в обсуждении деталей конкурса.

Должность члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ займет в мае.

Документы на конкурс подавали девять человек, из которых семеро были признаны соответствующими условиям, а с четырьмя наиболее сильными кандидатами совет провел собеседования.

Председатель совета и мэр Нарвы Катри Райк объяснила, что решающее значение имело четкое и смелое видение Аго Кыргвеэ в отношении развития городской больницы, включая модернизацию лечебной и рабочей среды.

Также, по мнению Райк, все жители города наверняка поддержат заявление Кыргвеэ о том, что нарвитяне имеют право на получение медицинских услуг на уровне Тарту и Таллинна. Новый член правления не приветствует минимальное медицинское обслуживание в Нарвской больнице, и именно такой подход необходим Нарве сегодня, как отметила Райк.

В описании своего видения развития больницы Кыргвеэ подчеркивает необходимость укрепления рабочей команды, вовлечения в рабочий процесс всего персонала, а также необходимость государственной поддержки для укрепления регионального подхода в эстонской медицине, о чем также сообщила пресс-представитель Нарвской больницы.