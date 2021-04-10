Новым руководителем Нарвской больницы станет доктор из Тарту
Совет муниципального целевого учреждения "Narva Haigla" по итогу должностного конкурса назвал будущим членом правления Аго Кыргвеэ, который до недавнего времени и сам входил в совет.
Совет муниципального целевого учреждения "Narva Haigla" по итогу должностного конкурса назвал будущим членом правления Аго Кыргвеэ, который до недавнего времени и сам входил в совет.
Как сообщила пресс-представитель Нарвской больницы Евгения Парв, доктор Кыргвеэ - известный анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. В настоящее время он директор клиники анестезиологии и интенсивной терапии больницы Тартуского университета. С ноября 2020 года он также поддерживает работу ковид-отделения Нарвской больницы.
Кыргвеэ - автор многочисленных научных статей, преподаватель, кавалер Эстонского Красного Креста 3-й степени и почетный гражданин города Тарту.
Аго Кыргвеэ также входил в совет ЦУ "Narva Haigla", но заявил о выходе оттуда во время участия в конкурсе. Совет особо отметил, что кандидат не принимал участия в обсуждении деталей конкурса.
Должность члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ займет в мае.
Документы на конкурс подавали девять человек, из которых семеро были признаны соответствующими условиям, а с четырьмя наиболее сильными кандидатами совет провел собеседования.
Председатель совета и мэр Нарвы Катри Райк объяснила, что решающее значение имело четкое и смелое видение Аго Кыргвеэ в отношении развития городской больницы, включая модернизацию лечебной и рабочей среды.
Также, по мнению Райк, все жители города наверняка поддержат заявление Кыргвеэ о том, что нарвитяне имеют право на получение медицинских услуг на уровне Тарту и Таллинна. Новый член правления не приветствует минимальное медицинское обслуживание в Нарвской больнице, и именно такой подход необходим Нарве сегодня, как отметила Райк.
В описании своего видения развития больницы Кыргвеэ подчеркивает необходимость укрепления рабочей команды, вовлечения в рабочий процесс всего персонала, а также необходимость государственной поддержки для укрепления регионального подхода в эстонской медицине, о чем также сообщила пресс-представитель Нарвской больницы.
До вступления Кыргвеэ в должность управлять больницей продолжит ее прошлый опытный руководитель - доктор Олев Силланд. В период с 15 декабря по 9 марта членом правления был экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, назначавшийся на этот пост при скандальных, явно политических обстоятельствах.