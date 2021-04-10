Ходит в Эстонии поверье, будто бы в Нарве торговля - все сплошь товары, перетащенные через пограничный мост в набитых сумках. "Нарвитянам российский сахар слаще", - утверждает предубеждение. Ну, про особо сладкий сахар - это, может, и правда, однако в общем в Нарве в ходу обычный ассортимент товаров, в чем убедился корреспондент "Северного побережья", посетивший только что открывшийся рынок в самом центре приграничного города.

Для подписчиков

Можно обобщенно утверждать, что в Нарве в последние годы неблагополучно обстоят дела с местами для рыночной торговли. Много лет назад закрылся Центральный рынок на историческом месте в Кренгольмском районе города. Потом местные власти взялись постепенно разгонять рынок с калорийным названием "Энергия", владелец которого недостаточно инвестировал в него. И вот недавно закрылся крытый продуктовый рынок "Narva Centrum" - его помещения приобрел Олег Гросс, чтобы открыть там свой сетевой магазин.