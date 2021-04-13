Жуан Пауло де Алмейда Мендонса приехал в Майдла в 2009 году в качестве первого добровольца из Европы еще до того, как молодежный центр открыл двери.

Жуан Пауло де Алмейда Мендонса приехал в Майдла в 2009 году в качестве первого добровольца из Европы еще до того, как молодежный центр открыл двери. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Сырки! Боже, как я по ним скучаю!" - восклицает на чистом эстонском языке Жуан Пауло де Алмейда Мендонса, португалец, который в 2009 году был первым добровольцем в Майдласком молодежном центре. Сейчас там трудится уже двенадцатый по счету иностранец. Серия встреч позволяет увидеться с предыдущими европейскими волонтерами.

Для подписчиков

На веб-встрече Жуан сетует, что уже и не помнит, когда в последний раз ел творожные сырки и каковы на вкус эти "самые лучшие вещи на свете".