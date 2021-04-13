"Сырки! Боже, как я по ним скучаю!" - восклицает на чистом эстонском языке Жуан Пауло де Алмейда Мендонса, португалец, который в 2009 году был первым добровольцем в Майдласком молодежном центре. Сейчас там трудится уже двенадцатый по счету иностранец. Серия встреч позволяет увидеться с предыдущими европейскими волонтерами. 

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На веб-встрече Жуан сетует, что уже и не помнит, когда в последний раз ел творожные сырки и каковы на вкус эти "самые лучшие вещи на свете".

В продолжение разговоров о еде уже местные вспоминают добрым словом картофельный салат от Марины Бахлер. Прошло около десяти лет с тех пор, как Марина работала добровольцем в Майдла, но вкус австрийского салата до сих пор не забыт. 