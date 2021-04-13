Вт, 13.04.2021
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Пюссиская плотина получит рыбопроход и приличную дорогу

Пюссискую плотину перестроят, сделав ее более удобной как для рыбы, так и для людей. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Получив мост в свою собственность, Люганузеская волость сможет построить на плотине рыбопроход и в рамках того же проекта - проложить по мосту хорошую дорогу. 

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Устранение препятствий на пути движения рыбы является одной из значительных частей проекта улучшения состояния водоемов Вирумаа. В Ида-Вирумаа эта часть проекта касается двух плотин на реке Пуртсе - пюссиской и лохкузеской. Участок реки между этим двумя плотинами расчистили от загрязнения, накопившегося на его дне за десятки лет, еще в прошлом году. 

Теперь там хотят создать более хорошие возможности для движения рыбы. 

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