Пюссиская плотина получит рыбопроход и приличную дорогу

Устранение препятствий на пути движения рыбы является одной из значительных частей проекта улучшения состояния водоемов Вирумаа. В Ида-Вирумаа эта часть проекта касается двух плотин на реке Пуртсе - пюссиской и лохкузеской. Участок реки между этим двумя плотинами расчистили от загрязнения, накопившегося на его дне за десятки лет, еще в прошлом году.