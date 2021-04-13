Мать и дочь в одной команде стали чемпионами Эстонии
Чемпионом Эстонии в этом году стала таллиннская женская команда "Roosa Pantеr".
Чемпионом Эстонии в этом году стала таллиннская женская команда "Roosa Pantеr".
Одной из ключевых фигур в команде-чемпионе является уроженка Кохтла-Ярве 22-летняя вратарь Делен Шюле; нападающей в той же команде играет ее мама Светлана Цупсман. Обе хоккеистки являются также кандидатками в национальную женскую сборную Эстонии.
Объединенная команда кохтла-ярвеского "Everest" и таллиннского "Grizzlys" заслужила в этом сезоне серебряные медали.
В качестве самостоятельной команды "Everest" стал чемпионом Эстонии в 2018 и 2019 годах. В прошлом году чемпионат не был завершен. То, что в этом году титульную победу повторить не удастся, стало ясно в субботу, когда встреча с лидирующей в серии мастеров "Roosa Pantеr" закончилась со счетом 1:1. Шюле в этой встрече отразила 24 броска.
Перед последней игрой сезона "Everest" вместе со столичным "Grizzlys" набрали 16 очков, на счету у "Roosa Pantеr" 22 очка и догнать их уже невозможно.