Ида-вируские эрудиты на высоте в международных турнирах

Состязания длились до середины марта, итоги подведены, и, по словам руководителя кохтла-ярвеского клуба "Эрудит" Градиславы Юшмановой, можно порадоваться успехам наших умников и умниц. Традиционно большой интерес младших школьников вызывает международный турнир "Сказочный сундучок", обычно он проходит в декабре, но на этот раз перенесли на февраль. Начальные классы в Эстонии в этот период учились контактно, что позволило активно участвовать. Кохтла-ярвеские знатоки выставили наибольшее количество - 29 команд из Кесклиннаской, Таммикуской, Ахтмеской и Малеваской школ. Десять команд играли в Йыхвиской русской основной школе, пять команд в этом сезоне представляли столицу.

В целом турнир собрал 1301 команду из 110 городов и шести стран. Организаторы из Краснодара составили темы на злобу дня, назвав пакет из 50 вопросов "Сказочные герои на удаленке". В первом десятке "Масочный режим" предложили вспомнить строчки из сказочных и мультяшных песен и определить слово, замененное на маску колобка. Вторую часть заданий посвятили символу текущего года - белой корове, это вопросы о быках, коровах и телятах, которые упоминаются в сказках и экранизациях. В третьей части отвечали на вопросы о правителях сказочных царств-государств, так как сказочные герои перечитали все книги о них в сказочной онлайн-библиотеке и по сто раз посмотрели мультфильмы по местному каналу "Сказ-ТВ". Самым сложным оказалось задание "Google знает все!", в аннотации к которому указано, что сказочные герои стараются расширить свой кругозор, разыскивая в интернете интересную информацию. По фразам, заданным в поисковике, предстояло определить, кого из сказочных животных интересует указанная информация. Выполняя последнее задание "Воспоминания о путешествиях", игроки сопоставляли сказочных героев с маршрутами их путешествий.

Отлично справилась команда четвероклассников из Кесклиннаской основной школы "Знатоки" в составе: Юрий Головачев, Мария Мороз, Ева Дадон, Малика Тимирова, София Бордиян и Анастасия Языкова. Ответив правильно на 42 вопроса из 50-ти, они стали победителями в Эстонии среди 3-4-х классов и заняли 20-е место в мире среди 547 команд. Лучше результат среди эстонских команд - 43 ответа - только у йыхвиских шестиклассников: команда "Лисы" заняла первое место в Эстонии среди 5-6-х классов, в мировом рейтинге они на 21-м месте среди 511 команд.

Среди вторых классов в Эстонии лучшие - участники йыхвиской команды "Весна", ответив правильно на 24 вопроса, команда заняла в мире 70-е место из 243 команд. На одно очко отстали "Гномики" из Таммикуской основной школы (76-е место в мире), на третьем месте "Серые волки" из Йыхви, заработавшие 22 очка и 84-е место в мире.

Среди 3-4-х классов второй результат показала столичная команда "Сипсик", третий - у кохтла-ярвеской команды "Звездочка" из Таммикуской основной школы (4-й класс). Среди 5-6-х классов серебро у йыхвиской "Цунами" (72-е место в мире), бронза у "Звезды" из Таммикуской основной школы (108-е место в мире).