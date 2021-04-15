Чт, 15.04.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Фестиваль "Голос гор" переедет из шахтного музея на дюны

Если в предыдущие четыре года фестиваль "Голос гор", сообразно названию, проходил между терриконов в Кохтла-Нымме, то этим летом местом проведения будет пляж в Каукси. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Проходивший последние четыре года летом в шахтном музее в Кохтла-Нымме фестиваль "Mägede hääl" ("Голос гор") нынче переберется на песчаный пляж в Каукси.

Для подписчиков Для подписчиков

Фестиваль с уклоном в альтернативную музыку в этом году должен состояться 9 и 10 июля. Ивар Мурд, один из организаторов фестиваля, сказал, что кауксиский пляж - прекрасное место для летнего музыкального фестиваля. Особенно теперь, когда там построен береговой променад и появилось новое пляжное здание. Кроме того, в окрестностях хорошие возможности для размещения и отдыха в палатках.

Поддержка государства притягивает организаторов фестивалей в Ида-Вирумаа

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back