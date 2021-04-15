Фестиваль "Голос гор" переедет из шахтного музея на дюны

Фестиваль с уклоном в альтернативную музыку в этом году должен состояться 9 и 10 июля. Ивар Мурд, один из организаторов фестиваля, сказал, что кауксиский пляж - прекрасное место для летнего музыкального фестиваля. Особенно теперь, когда там построен береговой променад и появилось новое пляжное здание. Кроме того, в окрестностях хорошие возможности для размещения и отдыха в палатках.