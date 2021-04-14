Причина пожара с двумя погибшими не выяснена

5 апреля в 6.51 в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Вайвина Тойлаской волости. Пожар обнаружил сосед, которому, к сожалению, не удалось дозвониться до хозяев, хотя их легковые машины стояли во дворе. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, крыша уже провалилась, двери и окна в результате пожара разрушились. В ходе работ по тушению в доме обнаружили тела пожилой супружеской пары.