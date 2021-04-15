Тойлаская волость не станет исследовать и очищать запрудное озеро Вока
Вместо проведения исследований запрудного озера Вока, планировавшихся в прошлом году, отремонтировали плотину; причины заниматься прудом в ближайшие годы волость больше не видит.
Вместо проведения исследований запрудного озера Вока, планировавшихся в прошлом году, отремонтировали плотину; причины заниматься прудом в ближайшие годы волость больше не видит.
В прошлогоднем бюджете Тойлаской волости на исследования запрудного озера Вока отводилось 10800 евро. Совместно с Университетом естественных наук планировалось основательно исследовать пруд: от биоты до отложений, в том числе на предмет возможного остаточного загрязнения в отложениях.