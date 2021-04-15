Чт, 15.04.2021
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Тойлаская волость не станет исследовать и очищать запрудное озеро Вока

По словам Йоханнеса Нейланда, со дна запрудного озера Вока обязательно нужно откачать отложения - слой ила там уже толщиной с метр. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вместо проведения исследований запрудного озера Вока, планировавшихся в прошлом году, отремонтировали плотину; причины заниматься прудом в ближайшие годы волость больше не видит.

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В прошлогоднем бюджете Тойлаской волости на исследования запрудного озера Вока отводилось 10800 евро. Совместно с Университетом естественных наук планировалось основательно исследовать пруд: от биоты до отложений, в том числе на предмет возможного остаточного загрязнения в отложениях.

- Вода в пруду чистая, но в южной части в донных отложениях, очевидно, есть масло: если провести веслом по дну, то на поверхность воды поднимается масляный круг, - рассказал Йоханнес Нейланд, активист НКО "Viru Spordiklubi", занимающегося прудом.

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