Тойлаская волость не станет исследовать и очищать запрудное озеро Вока

В прошлогоднем бюджете Тойлаской волости на исследования запрудного озера Вока отводилось 10800 евро. Совместно с Университетом естественных наук планировалось основательно исследовать пруд: от биоты до отложений, в том числе на предмет возможного остаточного загрязнения в отложениях.