Макс Каур: Нельзя списывать Ида-Вирумаа со счетов

Желание правительства начать тратить деньги на улучшение положения Ида-Вирумаа принесет уезду, по его мнению, "новые и непредвиденные беды". Выбор якобы стоит между "бесконечными попытками реанимации на месте происшествия или масштабной эвакуацией, помощью желающим при переезде в более пригодные для жизни регионы".

Люди якобы не хотят жить в Ида-Вирумаа, в среде низкого качества, даже если здесь есть работа. Под конец Таранд констатировал: "Да, у Нарвы есть шанс, но по другую сторону границы".

Если бы все это обсуждали три старых пьянчуги за баней, это было бы еще ничего. Но читать такое в газете, выпускаемой на деньги налогоплательщиков, сродни удару ножом в спину.

Однако есть и другое видение, которое представил предприниматель и бывший государственный деятель Райво Варе. Он указывает на перспективы производства масел в Ида-Вирумаа, на перспективы туристической отрасли в живописном Ида-Вирумаа. Скажем честно, внутренний туризм в Эстонии пока находится лишь в перспективной фазе развития. Не будем забывать, что с точки зрения международного туризма Эстония - это страна как с уникальной э-средой, так и с уникальной природой! Опыт в сфере энергетики в Ида-Вирумаа тоже никуда не денется, он лишь элегантно перейдет в область производства ветровой и солнечной энергии.

Процесс справедливого перехода запущен с целью сделать возможной адаптацию регионов и людей к социальным, трудовым, экономическим и экологическим последствиям, которые сопутствуют целям Европейского союза в области климата на 2030 год и цели достичь климатической нейтральности к 2050 году. Ида-Вирускому уезду Европейский союз выделит 340 миллионов евро. Несомненно, Ида-Вирумаа требуются и более крупные инвестиции. Для получения этих инвестиций еще предстоит проделать большую работу.

Меня беспокоит негативизм в государственных делах, поскольку это затрагивает жизни многих людей. Для того чтобы все раскритиковать, по большому счету достаточно просто открыть рот.