ЧИТАТЬ
Марек Кулламяги: Ида-вирускими самоуправлениями должны управлять местные люди, а не преданные партии легионеры
СТАТЬЮ
Вступивший в Центристскую партию не далее как в 2017 году Марек Кулламяги за несколько лет стал одной из ключевых фигур этой партии в Ида-Вирумаа.
Самоуправлениями Ида-Вирумаа должны управлять местные люди, а не деятели, командированные сюда партиями, - такова принципиальная позиция руководителя Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии Марека Кулламяги. Предприниматель, зарабатывающий на хлеб содержанием кемпинга на берегу Чудского озера, своими прямолинейными высказываниями заставил ощетиниться даже головной офис партии.
- Насколько коронавирус повлиял на жизнь деревень на северном побережье Чудского?