Самоуправлениями Ида-Вирумаа должны управлять местные люди, а не деятели, командированные сюда партиями, - такова принципиальная позиция руководителя Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии Марека Кулламяги. Предприниматель, зарабатывающий на хлеб содержанием кемпинга на берегу Чудского озера, своими прямолинейными высказываниями заставил ощетиниться даже головной офис партии.

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- Насколько коронавирус повлиял на жизнь деревень на северном побережье Чудского?

- Пока особо не повлиял. На побережье Чудского идет активная жизнь в три летних месяца за минусом дождливых дней. Искусство жизни на берегу Чудского состоит в том, что за три месяца нужно заработать денег, чтобы прожить целый год. Я бы даже не назвал это бизнесом, это скорее стиль жизни, нередко всей семьи. Нужно учитывать, что летом все время работы невпроворот. Жители Причудья, за исключением волостных чиновников и тех, кто постоянно ездит на работу в город, не имеют возможности работать круглый год. 