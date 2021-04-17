- Пока особо не повлиял. На побережье Чудского идет активная жизнь в три летних месяца за минусом дождливых дней. Искусство жизни на берегу Чудского состоит в том, что за три месяца нужно заработать денег, чтобы прожить целый год. Я бы даже не назвал это бизнесом, это скорее стиль жизни, нередко всей семьи. Нужно учитывать, что летом все время работы невпроворот. Жители Причудья, за исключением волостных чиновников и тех, кто постоянно ездит на работу в город, не имеют возможности работать круглый год.