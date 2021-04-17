Йыхви собирается продать детский лагерь на берегу Чудского озера

Продажа принадлежащего сейчас Йыхвиской волости участка недвижимости "Laagri" площадью около 2,4 гектара в ста метрах от песчаного пляжа обсуждалась на последнем заседании как в комиссии волостного собрания по культуре, так и в комиссии по спорту. Арендующий участок недвижимости до 2026 года "BC Karjamaa" желает, чтобы волость произвела отчуждение этого участка в его пользу в порядке принятия решения. Согласно акту, заказанному в 2014 году, стоимость недвижимости оценивалась в 115000 евро.