Для абитуриентов началось добровольное экзаменационное ралли

Добровольным было как предшествовавшее экзамену тестирование на коронавирус, так и госэкзамен, сдача которого в этом учебном году не является условием окончания школы. Помимо сбора проб на коронавирус перед экзаменом школы должны были обеспечить безопасность на экзамене, выполняя требования, касающиеся соблюдения дистанции, рассредоточенности, проветривания, ношения масок и дезинфицирования.

Шесть часов усилий

В Нарвской эстонской гимназии на первый государственный экзамен пришли все девять абитуриентов, которые сегодня сидели шесть часов в самом просторном классном помещении.

- Абитуриентам пришлось решать очень быстро. Пара человек колебались, но в итоге все пришли попробовать. В этом году ведь так, что если и выйдет плохо, то и черт с ним, - сказала директор Нарвской эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.

Руководитель школы считает, что сдача госэкзаменов на добровольной основе сильно уменьшает испытываемое учащимися напряжение. Она привела в пример своего сына Юргена-Мартина, который несколько лет назад окончил школу с золотой медалью и как успешный участник олимпиад получил приглашение от желаемого университета задолго до госэкзаменов.

- Отличие его поведения на экзамене от поведения других было разительным. Сыну было все равно, сколько баллов он получит, а другие тряслись. Благодаря тому, что он не нервничал, он набрал больше всего баллов по математике, - вспомнила Ассафрей.

От нынешних абитуриентов, которые часть времени учились дистанционно, директор не ожидает выдающихся результатов. Ассафрей утверждает, что на веб-уроке успеваешь меньше, чем в классе: ученики не присутствуют на уроке на сто процентов.

- Даже если требуешь, чтобы все показывали свое лицо, а не ставили аватарки с изображением зайца, учитель не видит всех сразу. И если я умею работать одновременно за двумя компьютерами, то почему я считаю, что ученик глупее? Такая система утомляет и подрывает мотивацию человека, - сказала Ассафрей.

В Йыхви некоторые придут на дополнительный экзамен

Йыхвиская гимназия распределила сдающих экзамен по эстонскому языку по четырем кабинетам. Помимо собственных 46 абитуриентов, которые учатся по эстоноязычной учебной программе, школа приняла 20 учащихся из других школ, в основном из центра профобразования.

- В нашей школе отказников нет, и это хорошо, - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт, добавив, что два абитуриента придут на дополнительный экзамен (помимо основного экзамена министерство установило две дополнительные даты для сдачи экзамена). При этом причина не в положительной пробе на коронавирус. "У одного в воскресенье была температура и он снова пойдет тестироваться, а другой болеет уже давно".

Айт считает, что государственные экзамены стоит сдать, хотя это и добровольное дело. "Некоторые сомневались, нужно ли. Мы сказали: сегодня тебе не нужно, но никогда не знаешь, когда это пригодится. И сейчас знания свежи в памяти - позже сдать будет труднее".