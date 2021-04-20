В садовом магазине растения можно выбирать самим, остальное надо спрашивать

Если год назад садовые магазины работали как обычно, то этой весной открылись только уличные зоны, да и то лишь в середине марта.

- Когда надо было больше всего, они были закрыты, - посетовала Лилия, которая пришла в "Bauhofi Aiaparadiis" купить землю и анютины глазки. - Сейчас, конечно, лучше, чем ничего, цветы и землю купить можно.