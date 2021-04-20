В садовом магазине растения можно выбирать самим, остальное надо спрашивать
В магазинах товаров для сада можно приобрести все необходимое для весенних работ, но, отправляясь за покупками, надо запастись временем и терпением.
В магазинах товаров для сада можно приобрести все необходимое для весенних работ, но, отправляясь за покупками, надо запастись временем и терпением.
Если год назад садовые магазины работали как обычно, то этой весной открылись только уличные зоны, да и то лишь в середине марта.