Начат поиск автобусного перевозчика для Нарвы на восемь лет

Объем заказа составит, предположительно, 915000 линейных километров в год на девяти городских и шести пригородных линиях, как это в Нарве и сейчас. Как обычно в случае тендеров, объем заказа может по ходу дела изменяться в пределах 20 процентов от заявленного объема.

В 2021 году размер нарвской городской бюджетной дотации перевозчику для организации общественных линейных перевозок составляет округленно 1,2 миллиона евро, в предыдущем году - 1,1 миллиона.

В плане автобусов для работы в Нарве ждут наличия по меньшей мере 20 машин, отвечающих всем современным требованиям, в числе которых и алкозамки.

Как следует из тендерной документации, в течение первого переходного года после подписания договора это могут быть и не новые автобусы (не старше восьми лет) минимум на 75 пассажирских мест, работающие на традиционном жидком топливе. Через год по меньшей мере двадцать тогда уже новых автобусов минимум на 80 пассажирских мест должны работать на газе.