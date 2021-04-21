Начат поиск автобусного перевозчика для Нарвы на восемь лет
Власти приграничного города начали поиск нового перевозчика на общественных автобусных линиях на восемь лет, начиная с февраля 2022 года. Срок подачи предложений - 21 мая.
Власти приграничного города начали поиск нового перевозчика на общественных автобусных линиях на восемь лет, начиная с февраля 2022 года. Срок подачи предложений - 21 мая.
Объем заказа составит, предположительно, 915000 линейных километров в год на девяти городских и шести пригородных линиях, как это в Нарве и сейчас. Как обычно в случае тендеров, объем заказа может по ходу дела изменяться в пределах 20 процентов от заявленного объема.
В 2021 году размер нарвской городской бюджетной дотации перевозчику для организации общественных линейных перевозок составляет округленно 1,2 миллиона евро, в предыдущем году - 1,1 миллиона.
В плане автобусов для работы в Нарве ждут наличия по меньшей мере 20 машин, отвечающих всем современным требованиям, в числе которых и алкозамки.
Как следует из тендерной документации, в течение первого переходного года после подписания договора это могут быть и не новые автобусы (не старше восьми лет) минимум на 75 пассажирских мест, работающие на традиционном жидком топливе. Через год по меньшей мере двадцать тогда уже новых автобусов минимум на 80 пассажирских мест должны работать на газе.
Ныне действующий в Нарве договор о городских автобусных перевозках с АО "ATKO Bussiliinid" действует с февраля 2016 по январь 2022 года (шесть лет). Названное предприятие тогда победило в первом в Нарве открытом конкурсе на оказание услуги общественного транспорта. До того времени пассажироперевозками занималось муниципальное АО "Narva Bussiveod", которое в рамках первого конкурса не прошло даже квалификацию из-за своей неблагонадежности в финансово-экономическом плане. Оно затем было и вовсе ликвидировано.