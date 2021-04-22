Айме Кунингас: Николай Осипенко не входит в Йыхвиское объединение пенсионеров
Недавно предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко в своем издании "Панорама" утверждал, что является членом и спонсором Йыхвиского объединения пенсионеров.
Недавно предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко в своем издании "Панорама" утверждал, что является членом и спонсором Йыхвиского объединения пенсионеров.
Цитирую: "Действительно, по возрасту я еще не вхожу в лагерь пенсионеров. Но это не мешает входить в Йыхвиское объединение пенсионеров, поддерживая объединение своими знаниями, а также практически".
Подтверждаю, что Николай Осипенко никогда не входил в Йыхвиское объединение пенсионеров, действующее в качестве НКО, и не поддерживал его финансово.
Йыхвиское объединение пенсионеров также не предлагало Николаю Осипенко представлять здешних пенсионеров в совете Йыхвиского центра по уходу, членом которого он недавно стал.
Утверждения Осипенко приводят в замешательство и вызывают непонимание среди членов Йыхвиского объединения пенсионеров. Также спрошу, где якобы предоставленная финансовая поддержка и хорошие советы?