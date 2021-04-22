Чт, 22.04.2021
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Айме Кунингас: Николай Осипенко не входит в Йыхвиское объединение пенсионеров

Айме Кунингас, НКО "Jõhvi Pensionäride Ühendus" ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Недавно предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко в своем издании "Панорама" утверждал, что является членом и спонсором Йыхвиского объединения пенсионеров.

Цитирую: "Действительно, по возрасту я еще не вхожу в лагерь пенсионеров. Но это не мешает входить в Йыхвиское объединение пенсионеров, поддерживая объединение своими знаниями, а также практически".

Подтверждаю, что Николай Осипенко никогда не входил в Йыхвиское объединение пенсионеров, действующее в качестве НКО, и не поддерживал его финансово.

Йыхвиское объединение пенсионеров также не предлагало Николаю Осипенко представлять здешних пенсионеров в совете Йыхвиского центра по уходу, членом которого он недавно стал.

Утверждения Осипенко приводят в замешательство и вызывают непонимание среди членов Йыхвиского объединения пенсионеров. Также спрошу, где якобы предоставленная финансовая поддержка и хорошие советы?

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