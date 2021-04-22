Чт, 22.04.2021
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Кивиыли получит осенью долгожданную центральную площадь

Центральная площадь многое добавит как городу, так и горожанам. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Обходившийся до сих пор без центральной площади город Кивиыли получит к осени представительную площадь с плиточным покрытием, а также с клумбами и скамейками.

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Пустырь позади магазинов в центре города был для горожан раньше наподобие газона, пересечь который можно было по старой асфальтированной дорожке. 

- Это был довольно неприглядный пустырь, - призналась советник по развитию Люганузеского волостного управления Ану Неэдо.

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