Кивиыли получит осенью долгожданную центральную площадь
Обходившийся до сих пор без центральной площади город Кивиыли получит к осени представительную площадь с плиточным покрытием, а также с клумбами и скамейками.
Обходившийся до сих пор без центральной площади город Кивиыли получит к осени представительную площадь с плиточным покрытием, а также с клумбами и скамейками.
Пустырь позади магазинов в центре города был для горожан раньше наподобие газона, пересечь который можно было по старой асфальтированной дорожке.