Конкурс на реконструкцию крыши ледового холла провалился
Единственное предложение, поступившее на рассмотрение комиссии, городские власти посчитали слишком дорогим - будут изменять условия для объявления новой поставки.
Единственное предложение, поступившее на рассмотрение комиссии, городские власти посчитали слишком дорогим - будут изменять условия для объявления новой поставки.
Во вторник Кохтла-Ярвеское горуправление признало несостоявшимся конкурс госпоставки на реновацию крыши ледового холла. По словам вице-мэра Дениса Вершинина, несмотря на то, что заинтересованных было много, к назначенному сроку поступило только одно ценовое предложение, которое почти в два раза превышало сумму предполагаемых инвестиций - около двух миллионов евро.