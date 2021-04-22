Чт, 22.04.2021
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Конкурс на реконструкцию крыши ледового холла провалился

Ледовый холл ждет перемен. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Единственное предложение, поступившее на рассмотрение комиссии, городские власти посчитали слишком дорогим - будут изменять условия для объявления новой поставки. 

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Во вторник Кохтла-Ярвеское горуправление признало несостоявшимся конкурс госпоставки на реновацию крыши ледового холла. По словам вице-мэра Дениса Вершинина, несмотря на то, что заинтересованных было много, к назначенному сроку поступило только одно ценовое предложение, которое почти в два раза превышало сумму предполагаемых инвестиций - около двух миллионов евро. 

Помимо реставрации крыши в эту поставку входили довольно объемные ремонтные работы по электрике и вентиляции. Вершинин сказал, что придется подумать, что делать дальше - изменять проект, разделить его на этапы или найти другие решения. Однозначно, что ремонтировать крышу необходимо - она не соответствует современным требованиям, пропускает много тепла, поэтому велики расходы на производство льда.

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