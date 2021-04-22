В Ида-Вирумаа большинство учителей не провакцинированы

Правительство взвешивало также частичное открытие школ только в тех регионах, где уровень зараженности низкий и доля вакцинированных больше, но все же решило смягчить ограничения по всей стране одинаково. Министр образования Лийна Керсна в то же время обратила внимание на то, что если в большинстве уездов вакцинацию прошли более 60 процентов школьных работников, то в Ида-Вирумаа - только 30 процентов.

Возможности вакцинироваться у работников образования сейчас нет

Тем работникам школ, которые в феврале и марте не решились вакцинироваться, сейчас приходится ждать новой возможности. В начале апреля государство приостановило вакцинацию работников передовой линии, чтобы сосредоточиться на людях старшего возраста.

- Мы надеемся начать вакцинацию работников передовой линии как можно скорее. Одним из препятствий, из-за которых те люди, которые внесены в списки работников передовой линии, не вакцинированы, является просто нехватка вакцины, а также то, что мы сосредоточились на людях старшего возраста. Мы надеемся возобновить более широкую вакцинацию с начала мая, - сказала ERR Лиана Роосмаа, работающая в комиссии по составлению списков работников передовой линии при Государственной канцелярии.

По сообщению Министерства образования, все образовательные учреждения сейчас имеют возможность пополнить списки желающих вакцинироваться.