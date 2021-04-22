Чт, 22.04.2021
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В Ида-Вирумаа большинство учителей не провакцинированы

Йыхвиская основная школа - одна из немногих в Ида-Вирумаа, где провакцинировано больше половины работников; первую инъекцию большинство из них получили в феврале. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 3 мая ученики начальных классов снова могут вернуться к учебе в школах, однако среди школьных работников Ида-Вирумаа большая часть по-прежнему не вакцинирована.

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Правительство взвешивало также частичное открытие школ только в тех регионах, где уровень зараженности низкий и доля вакцинированных больше, но все же решило смягчить ограничения по всей стране одинаково. Министр образования Лийна Керсна в то же время обратила внимание на то, что если в большинстве уездов вакцинацию прошли более 60 процентов школьных работников, то в Ида-Вирумаа - только 30 процентов. 

Возможности вакцинироваться у работников образования сейчас нет

Тем работникам школ, которые в феврале и марте не решились вакцинироваться, сейчас приходится ждать новой возможности. В начале апреля государство приостановило вакцинацию работников передовой линии, чтобы сосредоточиться на людях старшего возраста.

- Мы надеемся начать вакцинацию работников передовой линии как можно скорее. Одним из препятствий, из-за которых те люди, которые внесены в списки работников передовой линии, не вакцинированы, является просто нехватка вакцины, а также то, что мы сосредоточились на людях старшего возраста. Мы надеемся возобновить более широкую вакцинацию с начала мая, - сказала ERR Лиана Роосмаа, работающая в комиссии по составлению списков работников передовой линии при Государственной канцелярии.

По сообщению Министерства образования, все образовательные учреждения сейчас имеют возможность пополнить списки желающих вакцинироваться.

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