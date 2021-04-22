В Ида-Вирумаа большинство учителей не провакцинированы
С 3 мая ученики начальных классов снова могут вернуться к учебе в школах, однако среди школьных работников Ида-Вирумаа большая часть по-прежнему не вакцинирована.
С 3 мая ученики начальных классов снова могут вернуться к учебе в школах, однако среди школьных работников Ида-Вирумаа большая часть по-прежнему не вакцинирована.
Правительство взвешивало также частичное открытие школ только в тех регионах, где уровень зараженности низкий и доля вакцинированных больше, но все же решило смягчить ограничения по всей стране одинаково. Министр образования Лийна Керсна в то же время обратила внимание на то, что если в большинстве уездов вакцинацию прошли более 60 процентов школьных работников, то в Ида-Вирумаа - только 30 процентов.