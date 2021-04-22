Водород может стать катализатором развития Ида-Вирумаа
Уже через пять лет в Ида-Вирумаа могут ездить водородные автобусы, а спустя несколько десятилетий водород давал бы работу как в химической промышленности, так и в металлургии.
Уже через пять лет в Ида-Вирумаа могут ездить водородные автобусы, а спустя несколько десятилетий водород давал бы работу как в химической промышленности, так и в металлургии.
Для производства зеленого водорода нужна зеленая энергия - энергия солнца и ветра, причем в гораздо большем объеме, чем сейчас.