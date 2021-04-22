Чт, 22.04.2021
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Водород может стать катализатором развития Ида-Вирумаа

Газовые автобусы, которые выйдут на уездные маршруты в следующем году, вскоре могут смениться водородными автобусами. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Уже через пять лет в Ида-Вирумаа могут ездить водородные автобусы, а спустя несколько десятилетий водород давал бы работу как в химической промышленности, так и в металлургии.

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Для производства зеленого водорода нужна зеленая энергия - энергия солнца и ветра, причем в гораздо большем объеме, чем сейчас.

В Ида-Вирумаа речь идет в первую очередь о солнечной энергии, поскольку строить ветропарки в здешних краях сложно.

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