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Тоомас Наэль: Помощник волостного старейшины говорит о жестком топливном бизнесе, банке "Danske" и отмывании денег, а также о строительстве новой йыхвиской школы
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Действовавший прежде в частном предпринимательстве помощник йыхвиского волостного старейшины Тоомас Наэль признается, что много времени уходит на работу, не приносящую непосредственного результата.
Как перейти из топливного бизнеса девяностых и скандального банка "Danske" в строители школьного здания в Йыхви? Помощник йыхвиского волостного старейшины Тоомас Наэль рассказывает, как изменилось его мнение о работе чиновника и почему он лучше понимает теперь политиков.
- Скоро вы отметите полгода работы в этой должности. Когда все опостылело вам в первый раз?