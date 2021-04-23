Как перейти из топливного бизнеса девяностых и скандального банка "Danske" в строители школьного здания в Йыхви? Помощник йыхвиского волостного старейшины Тоомас Наэль рассказывает, как изменилось его мнение о работе чиновника и почему он лучше понимает теперь политиков.