Радостная встреча Герри Аламетс и Вероники Никитиной в приграничном городе. До сих пор женщины больше года общались по интернету.

Радостная встреча Герри Аламетс и Вероники Никитиной в приграничном городе. До сих пор женщины больше года общались по интернету. FOTO: Матти Кямяря / Põhjarannik

Keelesõbrad ⟩ Нарвитянка раньше пользовалась эстонским языком только на экзамене. Теперь ей есть с кем поговорить

Герри Аламетс и Вероника Никитина больше года общались виртуально в рамках проекта "Keelesõbrad". Когда женщины в первый раз встречаются в реальности, обе растроганы до слез.

Мы встречаемся в Нарве, родном городе мамы троих детей Вероники Никитиной, где она готовится в 14-й раз пойти на языковой экзамен.

Мама четырех детей Герри Аламетс живет на другом конце уезда, в Люганузеской волости. Она - молодежный работник Майдлаского молодежного центра.

Для обеих новый опыт

Пути двух женщин вряд ли бы пересеклись, если бы Фонд интеграции во время коронакризиса не запустил программу "Keelesõbrad". Вероника обрела первого друга-эстонца, с кем можно поупражняться в языке в мессенджере на "Фейсбуке". "До тех пор я говорила на эстонском языке только на экзамене".

Герри же почувствовала, что готова впустить в свою жизнь новый опыт. "Я чувствовала, что программа "Keelesõbrad" - это нечто такое, что можно попробовать, и взялась за дело".

Смелость стать добровольным ментором по эстонскому языку дал пережитый успех. Герри научила эстонскому языку дюжину добровольцев, которые приезжали в Майдлаский молодежный центр из разных стран Европы - от Португалии до Франции и от Австрии до Венгрии. Некоторые говорят по-эстонски и спустя годы после возвращения на родину.

Вероника говорит, что хотя многие нарвитяне не понимают по-эстонски, она считает нужным владеть государственным языком. "Я хочу быть частью своей страны. Эстонский язык также нужен для учебы и работы".

Последняя причина сейчас особенно актуальна, поскольку работавшая детсадовским воспитателем Вероника уже месяц как безработная. Когда младшему ребенку недавно исполнилось три года, работодатель сообщил, что не ждет ее возвращения из отпуска по уходу за ребенком. Нет диплома - нет и работы.

Однако завершить обучение в Нарвском колледже ТУ Вероника не может. Для этого нужен сертификат на уровень B2, которого у нее нет. "Я долго работала в одном месте и безработной оказалась впервые. Эмоционально это очень тяжело", - признается нарвитянка.

В качестве плюса она отмечает предложение консультанта кассы по безработице пойти на интенсивные курсы эстонского языка. "Пять раз в неделю, по три часа в день. Я очень рада, потому что очень хочу окончить университет", - подтверждает Вероника, которой осталось сдать практику и написать диплом.

В начале июня Вероника снова пойдет сдавать экзамен на уровень В2. Этого уровня владения языком государство требует от сегодняшних выпускников школ. Пока ее подводит грамматика. Зато за последний год она преодолела страх перед общением.

- Раньше я вообще не разговаривала, потому что делаю много ошибок. Ошибки я все еще делаю, но больше не боюсь. Важно, что люди меня понимают. Герри вселяет в меня чувство, что все в порядке, не бойся!

Прошлой весной женщины общались каждый день или через день. Летом общение сократилось, а этой весной снова участилось. Герри относится к своей роли ментора со всей серьезностью и не ограничивается только разговорами.

- Я также составляла рабочие листы, чтобы с их помощью упражняться в эстонском языке, и отправляла послушать музыкальные произведения. Например, Вероника написала аннотацию на песню Марека Садама "Tulbid ja bonsai" и посвящение, в котором похвалила певца за то, что у него приятный голос и он четко произносит все слова, благодаря чему Вероника как слушатель все поняла. Я передала ее слова Садаму, и певец был очень тронут таким прекрасным отзывом.

Учит готовить на эстонском

Друзья эстонского языка в первый раз встречаются в апреле возле гребной базы в Нарве. Для Вероники это особенное место: много лет назад она училась на строителя в центре профобразования и параллельно шесть раз в неделю ходила на тренировки по гребле.

И учеба на строителя, и гребное прошлое становятся для Герри сюрпризом. В остальном женщины довольно хорошо узнали друг друга. Они говорят о семейных делах, о том, кто что выращивает у себя в саду и как проводит досуг.

- Каждый день гуляю с детьми, а потом еще семь-восемь километров с подругой. Я не употребляю алкоголь и не курю, для меня отдых - это спорт, - рассказывает Вероника.

Герри - страстный кулинар, и она старалась увлечь этим занятием свою подругу.

- Прошлой коронавесной, когда вся семья была дома и постоянно приходилось готовить, я показала, как готовить десерт "Павлова". Вероника приготовила и получила похвалу от свекрови. В следующий раз я учила делать дрожжевое тесто. Тогда она испекла пирожки с мясом и булочки с корицей. Муж их нахваливал и не узнавал свою жену, - смеется Герри.

Когда Вероника пекла в последний раз?

- Две недели назад попробовала сделать пирожки с капустой, но без наставлений Герри они не получились, - отмечает Вероника, которая так и не пристрастилась к готовке.

У Герри и Вероники есть и общие интересы - например, обе любят ходить по грибы. И обе считают, что дружба на основе языка переросла в нечто большее - в настоящую дружбу.

Зародившаяся в коронакризис дружба на основе языка пришла, чтобы остаться

Ave Landrat ütleb, et keelesõbra programm on nagu päriselu: kõik kokkuviidud paarid ei jää kestma. Aga suurem osa jääb. ФОТО: Erakogu

"Для меня быть другом по языку - это отдых, ни в какой Египет я ехать не хочу", - говорит координатор программы друзей по языку "Keelesõbrad" Аве Ландрат из Таллиннского Дома эстонского языка.

- Прошлогодней коронавесной вся жизнь, в том числе языковое обучение, переместилась в интернет. Как появилась программа друзей по языку?

- Она зародилась после введения чрезвычайного положения, на одном совещании, когда Ирене Кяосаар (руководитель Фонда интеграции) обронила мысль: не свести ли нам людей вместе, чтобы они общались друг с другом? Идею подхватили наши коллеги из Нарвского Дома эстонского языка Крисмар Розин и Пилле Маффуччи. Изначальный план свести вместе пару десятков человек перерос в проект, который соединил прошлогодней весной 885 друзей по языку.

Я была ментором для семи изучающих язык. По окончании первого периода мне предложили, чтобы я как координатор сотрудничества взяла на себя дальнейшее руководство программой друзей по языку.

- На какой этап программа вышла к этой весне?

- Первый сезон официально завершился в прошлом году в середине мая, но дружба на основе языка продолжалась все это время, поскольку очень многие пары остались вместе с прошлой весны. Правда, активная постановка в пары и инструктаж менторов на некоторое время приостановились.

Нынешней зимой мы снова призвали добровольных менторов по эстонскому языку дать знать о себе и зарегистрировали людей, желавших попрактиковаться в языке. За три дня зарегистрировались 573 желающих упражняться. К настоящему времени составлено более 450 пар. Есть менторы, у которых несколько учащихся.

Приглашаются менторы Если кто-то чувствует желание предложить Фонду интеграции себя в качестве ментора, то такая возможность есть - своего наставника ждут еще около сотни друзей эстонского языка. На роль ментора подходит человек, для которого эстонский язык является родным или который свободно им владеет и готов пару раз в неделю по электронным каналам общаться с изучающими язык на всевозможные жизненные темы. Преподавательский опыт не требуется. - В середине мая мы на некоторое время прекратим ставить людей в пары. То, когда и в каком виде заработает новая активная программа - сведение вместе друзей эстонского языка, - станет известно после того, как мы проанализируем этот период. Думаю, что этот поезд не остановится и интерес никуда не пропадет. Мы хотим разработать такую программу, чтобы ее можно было применять многие годы, - сказала Аве Ландрат.

- Получается, интерес изучающих язык за год даже вырос. Это стало сюрпризом?

- Наверное, есть довольно много людей, которых удивляет, что у нас так много людей, для которых эстонский язык не родной, но они хотят его учить. Это оттого, что большой интерес особо не выделяется. Выделяются скорее те, кто не говорит по-эстонски…

Реальность такова, что желающих учить эстонский язык и упражняться в нем очень много. Потребность учащегося превосходит потребность эстоноязычного наставника. Поэтому желающих практиковаться больше, чем менторов.

Мы очень благодарны тем людям, которые в столь сложные времена стали менторами по эстонскому языку, а также тем изучающим язык, которые доверили менторам шефство над собой. Вклад ни тех, ни других нельзя недооценивать: требуется очень большая смелость, чтобы попросить помощи и совета и быть готовым к такому общению.

Носители 36 языков Среди изучающих язык больше всего людей, для которых родным языком является русский, но представлены также португальский, грузинский, испанский, урду, венгерский, турецкий, курдский, армянский, норвежский и многие другие языки - всего 36. Аве Ландрат приводит в пример одного немца: в молодости у него был друг по переписке в Эстонии, который заразил его увлечением эстонским языком. "Он, живя в Германии своей германской жизнью, настолько большой фанат Эстонии, что захотел поупражняться в языке". Большой интерес к дружбе на основе языка проявляют и те, кто недавно приехал в Эстонию.

- Пары друзей по языку говорят, что это нечто гораздо большее, чем изучение языка.

- Непосредственное общение в первую очередь убирает страхи и дает смелость говорить на эстонском языке. К тому же это помогает лучше понять своего соседа. Даже если дружбы из этого не выйдет, ты поймешь, что думает сосед и каковы его ценности в жизни. Это ведь и поклон перед эстонцами, когда к их родному языку относятся с таким уважением и хотят его усвоить.

- Для учащегося выгода очевидна: он шлифует свое знание языка. А что от этого получает добровольный ментор?

- Один человек сказал: "У меня ведь есть для этого все навыки, эстонский язык - мой родной язык. И я могу выкроить один или даже два часа в неделю, чтобы предложить кому-нибудь то, что ему сложно найти где-то еще и что изменит его жизнь к лучшему. И от этого я чувствую себя прекрасно!".

Я сама этой весной взяла двух друзей по языку. Во-первых, это так классно. Во-вторых, для меня беседы с изучающими язык - это отдых. Я не хочу ехать куда-то в Египет. После разговоров такое чувство, будто я где-то побывала: ты отвлекаешься от своей рутины, слушаешь о делах другого человека и заодно оцениваешь свои. Это на самом деле приятное чувство, когда ты умеешь и можешь научить другого чему-нибудь.

- Предлагает ли Дом эстонского языка менторам инструкции, как проводить беседы так, чтобы они были развивающими для учащегося?

- Мы привлекаем экспертов, которые дают советы, как направлять и поддерживать дружбу на основе языка. В созданной для менторов группе на "Фейсбуке" доступны материалы за предыдущий период. Там же мы время от времени публикуем новые рекомендации, например, в следующий раз дадим советы, куда можно отправиться в небольшой культурный поход вместе с другом по языку.

Такой подготовки, чтобы сделать из ментора учителя языка, мы напрямую не предлагаем. Но я знаю, что люди с большим воодушевлением и смелостью присматриваются к профессии учителя языка. Даже в нашей команде есть люди, которые в прошлом году были менторами, а теперь стали учителями эстонского языка.

- Мне также известны случаи, когда дружба на основе языка прерывалась.

- В этом смысле в программе друзей по языку - как в настоящей жизни: не все сохраняется и не все складывается.

Иногда менторы меняются - из-за проблем со здоровьем, смены рабочего места или по другой причине. Это не проблема, мы стараемся найти решение.

Недавно я разговаривала с одним потерявшимся учащимся, который перестал отвечать на звонки своего ментора, потому что ему было стыдно, что он так плохо владеет эстонским языком. Он понял, что ему сперва нужны курсы эстонского языка, а не друг по языку. Для него программа тоже была полезной, потому что он узнал, где находится сейчас и как двигаться дальше.

- Учитываете ли вы интересы людей при составлении пар, чтобы поспособствовать возникновению и сохранению дружбы?

- Конечно, но не только. Опыт показывает, что если ты сводишь людей вместе на основании общих интересов, совершенно не исключено, что их свяжет что-то совсем другое. Приведу в пример двух общающихся друг с другом студентов: молодой эстонец изучат юриспруденцию, а носитель арабского языка - медицину. Оба указали в анкете интерес к компьютерам, но во время первой беседы они даже не подобрались к теме компьютеров - так много было других тем для разговора.

Майки Удам и Анна Галактионова встретились прошлой осенью, когда вместе с Аве Ландарт (справа) ходили на контрольный просмотр рэп-оперы "Карма" в нарвском театральном центре "Свободная сцена". В пакете - банки с засоленными Анной огурцами. "Я чувствовала, что в своей компании", - говорит Анна. ФОТО: Erakogu

Традиция ходить на экзамен

"Эстонский язык - моя любовь. Любовь до самой смерти", - говорит нарвитянка Анна Галактионова. Это чудо, что языковые экзамены не убили эту любовь. На них Анна ходила так много раз, что даже не осмеливается назвать точную цифру.

- Мне очень нравится говорить на эстонском языке. Программа "Keelesõprad" дает для этого классную возможность, - подтверждает Анна Галактионова, чья языковая дружба с Майки Удам началась прошлой весной и продолжается до сих пор.

Спутник эстонского языка

- Майки для меня не ментор. Она - спутник эстонского языка. Майки очень умный человек. Она работает в Тартуском университете, об учебе в котором я мечтала.

Жизнь сложилась так, что в Тартуском университете Анна была только раз, да и то на экскурсии. Юриспруденцию она изучала и вовсе в Москве.

- Я закончила гимназию 20 лет назад. Моего знания эстонского языка, к сожалению, не хватило, чтобы учиться и найти хорошее рабочее место в Эстонии.

Позднее Анна занималась также на курсах, но основным учителем языка стало рабочее место.

- Я 13 лет работала в Нарвском доме суда Вируского уездного суда. В программе "Keelesõprad" я хотела участвовать для того, чтобы оттачивать язык и свободно чувствовать себя в нем. Мне все равно, правильно или неправильно я говорю.

Насколько продвинулась в эстонском языке за год Анна? Ментор, советник Тартуского университета по качеству, страстная путешественница и автор книги "Моя Танзания. Два года сафари" Майки Удам: - Эстонский язык Анны с самого начала был довольно хорошим. Мы могли разговаривать на все темы, вместе читали стихи Кристийны Эхиной и слушали Пярта Уусберга. Анна присылала мне маленькие видео о своей даче и любимых местах. Когда читали рассказ о черной бане, я сняла видео о нашей черной бане в Вырумаа, где я провожу коронапериод. Так что занимаемся также культурным обменом. Большая цель Анны - сдать экзамен на уровень С1. Она несколько раз пыталась, но не добирала пару баллов. Очень жаль. Анна говорит, что она уже как талисман экзамена на С1 и без нее экзамен, очевидно, не мог бы и состояться. Я считаю, что экзамен по эстонскому языку не должен быть таким сложным.

Поначалу Анна сомневалась, сложится ли теплое общение с чужим человеком, если объединяющим моментом будет только языковое обучение. Сложилось.

- Предыдущий год был для меня очень тяжелым. Меня сократили и я переживала сильный стресс. Майки психологически помогла мне пережить трудное время.

Майки помогла также составить мотивационное письмо, когда Анна участвовала в организованном Нарвским горуправлением конкурсе. "Я работаю теперь в городской службе охраны порядка и на работе тоже пользуюсь любой возможностью, чтобы попрактиковаться в эстонском языке".

Экзамен - это лотерея

Мечта Анны - получить свидетельство о владении эстонским языком на высшем уровне.

- Пока не получается. Я даже боюсь сказать, сколько раз я ходила сдавать экзамен на С1. Скажем так, что гораздо больше десяти раз.

Самым сложным для Анны было задание на прослушивание текста. Для развития навыков слушания Майки время от времени присылает ей подкасты на разные темы. На их основе они беседовали как о тещах-свекровях, так и об удаленной работе.

- Ведь экзамен - это лотерея. Никогда не знаешь, какая тема может попасться. Я должна быть готова свободно разговаривать на любые темы.

Анна смеется, что если ей удастся получить свидетельство о знании языка, по ней, очевидно, сильно заскучают в экзаменационном помещении. Или наоборот, ей самой экзаменов будет не хватать. "Это традиция, что я четыре раза в год хожу на экзамен. Но даже если получу свидетельство, то не брошу изучение эстонского языка. Это смысл моей жизни".

Анна считает, что без знания эстонского языка в Эстонии не обойтись. Во всяком случае, без него недоступны интересная работа и конкурентоспособная зарплата.

Прагматические соображения - не единственное, что вдохновляет ее на изучение языка. Чувства тоже имеют значение. "Эстонский язык - моя любовь. Любовь до самой смерти", - заявляет Анна.

Без практики эстонский язык Александра умер бы. Риво помогает поддерживать его в живых

"Совершенно невероятно: человек от души благодарит меня за то, что я разговариваю с ним на своем родном языке", - говорит тартусец Риво Вент, предлагающий языковую дружбу йыхвисцу Александру Бордияну.

Риво Вент впервые в жизни оказался в роли добровольца и считает это интересным опытом. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В первой паре дружеского языкового общения в этом сезоне оказались Риво и Александр. Лично они до сих пор не встречались. Даже по видеокамере друг друга не видели. Однако в ходе часовых телефонных разговоров дважды в неделю родилось нечто, что уже теперь можно назвать дружбой.

Первая беседа в конце февраля показалась Александру немного скованной, однако одинаковые интересы помогли найти им общий язык. Обоих мужчин привлекает туризм, особенно водные походы. И автомобили.

- На сегодня Риво стал близким другом, с которым я могу общаться на эстонском языке. Раньше у меня такого друга из числа эстонцев не было, - говорит Александр.

В ходе долгих телефонных разговоров - порой и тогда, когда работающий в Таллинне Александр приезжает домой в Йыхви - беседы ведутся и о многом другом помимо увлечений. Когда проскакивает какое-то новое слово, Александр записывает его в тетрадь. Если что-то остается непонятным, Риво повторяет сказанное на русском языке. Но, как правило, разговор идет только на эстонском языке.

Риво знает, что у Александра есть родственники-эстонцы. "Но, к сожалению, в разговоре всегда переходят на русский язык вместо того, чтобы поговорить на эстонском".

Участники языковой программы не переходят на скользкий путь комфорта.

Александр Бордиян находит, что общие интересы - только на пользу при общении. ФОТО: Erakogu

Александр учил эстонский язык на курсах, в последний раз - в прошлом году и почти четыре месяца. "Учеба - это одно, но если нет практики, язык умирает. Сейчас я могу использовать язык, благодаря чему учеба на курсах оказалась ненапрасной".

Александр хочет научиться лучше говорить на эстонском, со стороны работодателя давления в этом плане нет. "Я работаю намотчиком. На работу мы приходим делать работу, а не общаться".

Для Риво нет разницы, что мотивирует упражняющихся в эстонском языке - у него есть и другие подопечные кроме Александра. "Террористу я помогать не стал бы, а всевозможные другие мотивации годятся", - шутит он и говорит, что снимает шляпу перед людьми, которые наряду с работой и семьей находят время для изучения языка.

Его самого обескураживает, когда упражняющиеся в языке "снимают шляпу" перед ним, ведь он ничего и не делает, кроме как разговаривает на своем родном языке.

Программа языковой дружбы, как ему кажется, вносит разнообразие в прежнюю жизнь. Большую часть трудовой жизни Риво занимался обучением в области кормления животных. Сейчас он развивает собственное предприятие. "Я раньше добровольной деятельностью не занимался, решил на этот раз попробовать".