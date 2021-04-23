Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начинаться
Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начаться в мае, так как волостное управление утвердило победителем строительного тендера фирму "Rand ja Tuulberg".
Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начаться в мае, так как волостное управление утвердило победителем строительного тендера фирму "Rand ja Tuulberg".
В волостном управлении по истечении последнего часа среды смогли вздохнуть с облегчением, поскольку истек и срок оспаривания результатов самого дорогого за последние годы в Йыхви строительного тендера. Поскольку протестов не поступило, волостное управление может заключить строительный договор, по которому новое школьное здание должно быть готово через 16 месяцев.