Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начинаться

В волостном управлении по истечении последнего часа среды смогли вздохнуть с облегчением, поскольку истек и срок оспаривания результатов самого дорогого за последние годы в Йыхви строительного тендера. Поскольку протестов не поступило, волостное управление может заключить строительный договор, по которому новое школьное здание должно быть готово через 16 месяцев.