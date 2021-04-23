Сб, 24.04.2021
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Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начинаться

Новое здание рассчитанной на 510 учеников Йыхвиской основной школы спроектировало бюро "Kauss Arhitektuur". ФОТО: ESKIIS/KAUSS ARHITEKTUUR

Строительство нового здания Йыхвиской основной школы может начаться в мае, так как волостное управление утвердило победителем строительного тендера фирму "Rand ja Tuulberg".

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В волостном управлении по истечении последнего часа среды смогли вздохнуть с облегчением, поскольку истек и срок оспаривания результатов самого дорогого за последние годы в Йыхви строительного тендера. Поскольку протестов не поступило, волостное управление может заключить строительный договор, по которому новое школьное здание должно быть готово через 16 месяцев.

Здание школы обойдется примерно в 7,5 миллиона евро. Это на 1,3 миллиона больше планировавшегося, ведь ценовые предложения всех десяти участвовавших в тендере фирм превысили предположительную стоимость, на которую рассчитывало волостное управление. 

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