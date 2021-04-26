Анвар Самост: Президентские выборы нынче пройдут совершенно по-другому
Партии осторожничают с выбором кандидатов в президенты, да и широкая общественность еще не задумалась всерьез о личности нового главы государства.
Партии осторожничают с выбором кандидатов в президенты, да и широкая общественность еще не задумалась всерьез о личности нового главы государства.
В апреле 2016 года Эстония была совсем другой страной, нежели сейчас. Дети ходили в школу, были открыты рестораны, как и торговые центры. Устраивались концерты и театральные спектакли. Путешествовать за границу было просто и популярно. Заметив человека в медицинской маске, можно было с уверенностью сказать что это - японский турист.
В Рийгикогу были представлены шесть партий вместо пяти, плюс восемь депутатов, не входивших во фракции. Сийм Каллас произнес речь, в которой сообщил, что будет баллотироваться в президенты. Намерение выдвинуть свою кандидатуру в президенты от Партии реформ подтвердила также Марина Кальюранд, такое же желание имелось у Урмаса Паэта.
В апреле 2021 года никто по собственной инициативе не выдвинул себя кандидатом в президенты, никто даже не ждет, чтобы партия премьер-министра предложила какого-то кандидата. По правде говоря, только один находящийся вне политики ученый - Тармо Соомере, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что если предложат, то он согласится баллотироваться.
Вероятно, кандидатов из числа политиков не добавится и в мае. Те политики, кого можно представить возможными кандидатами - Юри Ратас, Урмас Рейнсалу, Юри Луйк, - парируя вопросы журналистов, придумывали ни к чему не обязывающие ответы. Правда, Ратас пообещал, что Центристская партия в мае обсудит вопрос президентских выборов, но это, конечно, не значит, что он сам подтверждает или опровергает выдвижение.
Некоторые другие потенциальные кандидаты, а особенно партии, ждут именно решения Ратаса.
Ратас не должен принимать решение в мае, как в общем-то в июне и июле. Выдвижение кандидатов в президенты начнется в 9 часов 26 августа.
Право выдвижения кандидатов имеется по меньшей мере у пятой части состава Рийгикогу, то есть 21 члена парламента. Это исключает другие фракции, кроме Партии реформ и Центристской партии. У EKRE в Рийгикогу 19 мест, у "Isamaa" - 12, у соцдемов вместе с Раймондом Кальюлайдом - 11. Выдвижение кандидатов завершено будет 28 августа в 18 часов, и тогда может статься, что в бюллетенях для голосования будет только одно имя.
Юри Ратас, пожалуй, единственный сейчас человек, имеющий какую-то надежду оказаться выбранным в Рийгикогу. Это в случае, если нынешние партнеры по коалиции Партия реформ и Центристская партия договорятся о том, чтобы поддержать его.
Тогда и другие, уязвленные неприятным и неловким опытом 2016 года партии могут, так сказать, дать свободу голосованию, то есть пообещать Ратасу от трех до пяти голосов, чтобы к 59 голосам правящего союза добавилось 10-12 голосов, что и обеспечило бы в парламенте необходимое большинство в две трети голосов.
Однако все голосования на президентских выборах тайные и, таким образом, возможно, что выборы главы государства в 2021 году тоже превратятся в череду провалов, конца которой придется ждать месяцами, а побочным эффектом может стать отстранение от власти премьер-министра из Партии реформ.
Ясно лишь одно: президент должен вступить в должность 11 октября и этот срок ни одна парламентская партия превысить не желает.
Можно ли вычитать какой-нибудь намек из опросов общественного мнения? Как и было договорено, на прошлой неделе опубликовали свежие результаты исследований "Kantar Emor" и "Turu-uuringud".
Судя по итогам опроса "Kantar Emor", жители Эстонии больше всего хотели бы видеть на посту президента Юри Ратаса. Судя же по опросу АО "Turu-uuringud", люди больше поддержали бы повторное избрание президента Керсти Кальюлайд. Опросы подтвердили также значительную поддержку кандидатурам Марины Кальюранд, Тармо Соомере, Марта Хельме и Юлле Мадизе.
По сути, эти результаты показывают лишь то, что при отсутствии определенных кандидатов люди особо-то и не задумывались о президентских выборах, да ведь и не сильно-то промахнешься, если сделаешь ставку на Юри Ратаса. Значительная часть людей готовы оказать поддержку даже тому кандидату, который ничего другого и не сделал, кроме как упомянул в каком-нибудь интервью свой возможный интерес.
Это является также единственной причиной, почему Ратас может принять решение в мае или, самое позднее, в июне. Он имеет достаточную фору перед другими возможными кандидатами, чтобы через общественное мнение попытаться подсказать партиям выбор. Однако какой-то уверенности не дали бы, к сожалению, и опросы, которые продемонстрировали бы и вдвое большую поддержку Ратасу, ведь сделать президентом председателя конкурирующей партии - искушение невеликое, а вот сделать из него провалившегося - гораздо большее.