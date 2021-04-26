Анвар Самост: Президентские выборы нынче пройдут совершенно по-другому

В апреле 2016 года Эстония была совсем другой страной, нежели сейчас. Дети ходили в школу, были открыты рестораны, как и торговые центры. Устраивались концерты и театральные спектакли. Путешествовать за границу было просто и популярно. Заметив человека в медицинской маске, можно было с уверенностью сказать что это - японский турист.

В Рийгикогу были представлены шесть партий вместо пяти, плюс восемь депутатов, не входивших во фракции. Сийм Каллас произнес речь, в которой сообщил, что будет баллотироваться в президенты. Намерение выдвинуть свою кандидатуру в президенты от Партии реформ подтвердила также Марина Кальюранд, такое же желание имелось у Урмаса Паэта.

В апреле 2021 года никто по собственной инициативе не выдвинул себя кандидатом в президенты, никто даже не ждет, чтобы партия премьер-министра предложила какого-то кандидата. По правде говоря, только один находящийся вне политики ученый - Тармо Соомере, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что если предложат, то он согласится баллотироваться.

Вероятно, кандидатов из числа политиков не добавится и в мае. Те политики, кого можно представить возможными кандидатами - Юри Ратас, Урмас Рейнсалу, Юри Луйк, - парируя вопросы журналистов, придумывали ни к чему не обязывающие ответы. Правда, Ратас пообещал, что Центристская партия в мае обсудит вопрос президентских выборов, но это, конечно, не значит, что он сам подтверждает или опровергает выдвижение.

Некоторые другие потенциальные кандидаты, а особенно партии, ждут именно решения Ратаса.

Ратас не должен принимать решение в мае, как в общем-то в июне и июле. Выдвижение кандидатов в президенты начнется в 9 часов 26 августа.

Право выдвижения кандидатов имеется по меньшей мере у пятой части состава Рийгикогу, то есть 21 члена парламента. Это исключает другие фракции, кроме Партии реформ и Центристской партии. У EKRE в Рийгикогу 19 мест, у "Isamaa" - 12, у соцдемов вместе с Раймондом Кальюлайдом - 11. Выдвижение кандидатов завершено будет 28 августа в 18 часов, и тогда может статься, что в бюллетенях для голосования будет только одно имя.

Юри Ратас, пожалуй, единственный сейчас человек, имеющий какую-то надежду оказаться выбранным в Рийгикогу. Это в случае, если нынешние партнеры по коалиции Партия реформ и Центристская партия договорятся о том, чтобы поддержать его.

Тогда и другие, уязвленные неприятным и неловким опытом 2016 года партии могут, так сказать, дать свободу голосованию, то есть пообещать Ратасу от трех до пяти голосов, чтобы к 59 голосам правящего союза добавилось 10-12 голосов, что и обеспечило бы в парламенте необходимое большинство в две трети голосов.

"Юри Ратас - пожалуй, единственный сейчас человек, имеющий какую-то надежду оказаться выбранным в Рийгикогу". Анвар Самост