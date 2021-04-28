Шайка возила наркотики из Ида-Вирумаа в Пярну

По словам главы наркополиции Ляэнеской префектуры Тармо Вярата, работа по задержанию преступников длилась более полугода и завершилась 24 марта, когда полицейские остановили в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Козе теэ "Тойоту", на заднем сиденье которой обнаружили более четырех килограммов амфетамина.

Находившихся в автомобиле троих мужчин среднего возраста задержали в качестве подозреваемых в преступлении. В тот же вечер полицейские задержали в Таллинне еще одного причастного к группе мужчину 49 лет, по месту жительства которого в Пярну полиция обнаружила пару десятков граммов кокаина.

Полиция располагала предварительной информацией, что группировка возила амфетамин главным образом из Ида-Вирумаа в Пярну.

Одновременно с произведенными в Таллинне задержаниями полиция задержала в Кохтла-Ярве 41-летнего мужчину, а в Нарве - 38-летнего, которые тоже входили в ту же сеть.

- Задержания мы провели одновременно в разных местах, чтобы предотвратить обмен информацией между преступными группировками, - сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов.

Изъятых у группировки примерно 19 килограммов амфетамина хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянением примерно у 146000 человек, а преступники заработали бы на его уличной продаже около 380000 евро.

По ходатайству прокуратуры суд выдал санкцию на содержание пяти подозреваемых под стражей.

Вируский окружной прокурор Мари Луук отметила, что в случае задержанных в Ида-Вирумаа и находящихся под стражей подозреваемых достойно внимания то, что оба ранее наказывались в уголовном порядке длительными сроками заключения. "Например, один из задержанных провел в тюрьме за предыдущее преступление пять с половиной лет, что, к сожалению, никак не повлияло на его отношение к правопорядку. Уже через семь месяцев после освобождения он нашел и восстановил преступные связи, через которые можно было доставать килограммы наркотиков. Он нашел также каналы для продажи наркотиков", - сказала Луук.