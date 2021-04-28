Теэт Куусмик последние пятнадцать лет подготавливает поля, на которых должны проклюнуться новые предприятия и рабочие места. Куусмик, возглавляющий фонд "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" ("Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа"), убежден, что пора пожинать самые сладкие плоды настанет через два-три года.

- Сколько людей сейчас имеют рабочее место во многом благодаря тому, что под вашим руководством в Ида-Вирумаа более десяти лет идет создание промышленных парков?

- Их сейчас порядка тысячи. Но в ближайшие годы эта цифра должна сильно подрасти. В Кохтла-Ярве идет строительство завода ветрогенераторов. "Aquaphor" (американско-российская компания, производящая системы очистки воды) на этой (прошлой. - Прим. пер.) неделе приступила к строительству еще одного завода в Нарве, то же самое сделало и одно местное предприятие приграничного города. В Йыхви в этом году начнется строительство пары предприятий.