29 апреля 2021, 0:00
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Теэт Куусмик: Человек, который распахивает поля под рабочие места
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Теэт Куусмик сидит на камне в Йыхвиском парке бизнеса, где действуют пять предприятий и в этом году начнется строительство еще двух.
Теэт Куусмик последние пятнадцать лет подготавливает поля, на которых должны проклюнуться новые предприятия и рабочие места. Куусмик, возглавляющий фонд "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" ("Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа"), убежден, что пора пожинать самые сладкие плоды настанет через два-три года.
- Сколько людей сейчас имеют рабочее место во многом благодаря тому, что под вашим руководством в Ида-Вирумаа более десяти лет идет создание промышленных парков?