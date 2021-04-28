Нынче толоки пройдут главным образом в кругу семьи

Последняя обычная весенняя толока осталась в 2019 году, когда добровольцы трудились, чтобы успешно прошел юбилейный год праздника песни и танца. Среди прочего народные танцоры привели в порядок территорию шахтного музея в Кохтла-Нымме, где заночевал огонь праздника песни и состоялось гулянье. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik