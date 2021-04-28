Чт, 29.04.2021
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Нынче толоки пройдут главным образом в кругу семьи

Последняя обычная весенняя толока осталась в 2019 году, когда добровольцы трудились, чтобы успешно прошел юбилейный год праздника песни и танца. Среди прочего народные танцоры привели в порядок территорию шахтного музея в Кохтла-Нымме, где заночевал огонь праздника песни и состоялось гулянье. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Идавирусцы займутся не только весенней уборкой, но и строительством компостных ящиков, отелей для насекомых, а еще созданием цветочных лугов. 

Для подписчиков Для подписчиков

Команда дня полезных дел "Сделаем!" призывает всех устроить 1 мая собственную толоку в кругу семьи, чтобы во всеобщих весенних работах соблюсти все правила безопасности и в полной мере ощутить чувство плеча и радость совместной деятельности.

Чтобы исключить скопление людей 

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