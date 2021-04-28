Нынче толоки пройдут главным образом в кругу семьи
Идавирусцы займутся не только весенней уборкой, но и строительством компостных ящиков, отелей для насекомых, а еще созданием цветочных лугов.
Идавирусцы займутся не только весенней уборкой, но и строительством компостных ящиков, отелей для насекомых, а еще созданием цветочных лугов.
Команда дня полезных дел "Сделаем!" призывает всех устроить 1 мая собственную толоку в кругу семьи, чтобы во всеобщих весенних работах соблюсти все правила безопасности и в полной мере ощутить чувство плеча и радость совместной деятельности.