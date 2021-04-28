На конкурс "Учитель года - 2021" идавирусцы выдвинули рекордноеу число работников образования

На награждение в тринадцати категориях выдвигать работников образования эстоноземельцы могли до 18 апреля.

Из Ида-Вирумаа поступило на этот раз рекордное число заявлений - 105. Город Нарва вследствие своей величины образует самостоятельный регион, и нарвитяне предложили со своей стороны 16 кандидатур.

- Я уверена, что сложная ситуация заставила людей понять, насколько важную роль играют в нашей жизни работники образования. Они хотят выразить свою благодарность работникам образования, - сказала проектный руководитель Эстонского клуба госчиновников, одна из организаторов уездного конкурса Вирве Линдер.

Будучи и сама родительницей, Линдер благодарна работникам своего детского сада за их отважный труд в кризисный период. "Они рискуют своим здоровьем, но делают все, чтобы работники передовой линии могли выполнять свои обязанности, не сомневаясь, что их детям присмотр обеспечен".

По всей республике на конкурс "Учитель года - 2021" было представлено более 1500 кандидатов. По сравнению с прошлым годом число кандидатов больше всего выросло в категориях "учитель по профессии", "опорный специалист" и "достижение в сфере образования".

Министерство образования и науки отправит заявки в региональные комиссии, которые выберут и представят к концу учебного года своих номинантов государственной комиссии по премиям в области образования. В Ида-Вирумаа работу региональной комиссии организует уездный союз самоуправлений.

- Большое количество поданных заявлений обеспечило уездной комиссии много работы, но в то же время дает возможность сделать представительный и конкурентоспособный на государственном уровне выбор, - считает Вирве Линдер.

Нынешние ида-вируские лауреаты будут объявлены в сентябре на уездном образовательном гала в День Алутагузе. В этот день союз самоуправлений и действующий при поддержке Вируской тюрьмы клуб госчиновников отмечают первое упоминание уезда в истории.