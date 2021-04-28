Чт, 29.04.2021
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Сроки подачи ходатайств хотят отменить

Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На очередном заседании Кохтла-Ярвеского городского собрания 27 мая депутаты обсудят изменение порядка поддержки квартирных товариществ.

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Председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Рийна Иванова сообщила, что в понедельник получила на рассмотрение новый порядок распределения пособий квартирным товариществам, главное, что предлагается, - отменить сроки подачи ходатайств.

- Уже прошло обсуждение этой темы на заседаниях хозяйственной и других комиссий горсобрания, и депутаты предварительно согласились с тем, что необходимо убрать из положения о финансовой поддержке КТ установленные сроки. Поэтому у меня есть уверенность в том, что изменения будут приняты: пакет документов можно будет представить в горуправление сразу после выполнения работ. Выплаты, как и прежде, будут осуществляться в порядке очереди. 

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