Сроки подачи ходатайств хотят отменить
На очередном заседании Кохтла-Ярвеского городского собрания 27 мая депутаты обсудят изменение порядка поддержки квартирных товариществ.
На очередном заседании Кохтла-Ярвеского городского собрания 27 мая депутаты обсудят изменение порядка поддержки квартирных товариществ.
Председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Рийна Иванова сообщила, что в понедельник получила на рассмотрение новый порядок распределения пособий квартирным товариществам, главное, что предлагается, - отменить сроки подачи ходатайств.