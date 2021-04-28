Сроки подачи ходатайств хотят отменить

- Уже прошло обсуждение этой темы на заседаниях хозяйственной и других комиссий горсобрания, и депутаты предварительно согласились с тем, что необходимо убрать из положения о финансовой поддержке КТ установленные сроки. Поэтому у меня есть уверенность в том, что изменения будут приняты: пакет документов можно будет представить в горуправление сразу после выполнения работ. Выплаты, как и прежде, будут осуществляться в порядке очереди.