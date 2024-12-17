"Varja Windfarm" надеется через год дойти до введения в действие своих трех детальных планировок, а также сразу же после получения разрешения приступить к строительству и установить до 26 ветряков.
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В окрестностях Варья будет установлено более пары десятков ветряков
ТОО "Varja Windfarm" уже несколько лет занимается планами своих ветропарков в Люганузеской волости и выполнило так много предварительных работ (в том числе по общению с общиной), что местные жители против их ветряков особо уже ничего и не имеют.