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В окрестностях Варья будет установлено более пары десятков ветряков

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С появлением варьяских ветряных территорий знакомили в прошлый четверг постепенно в ходе четырех встреч, на последней встрече вечером в Кивиыли рассматривали все четыре территории сразу.
С появлением варьяских ветряных территорий знакомили в прошлый четверг постепенно в ходе четырех встреч, на последней встрече вечером в Кивиыли рассматривали все четыре территории сразу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Varja Windfarm" надеется через год дойти до введения в действие своих трех детальных планировок, а также сразу же после получения разрешения приступить к строительству и установить до 26 ветряков.

ТОО "Varja Windfarm" уже несколько лет занимается планами своих ветропарков в Люганузеской волости и выполнило так много предварительных работ (в том числе по общению с общиной), что местные жители против их ветряков особо уже ничего и не имеют. 

Фото статьи
Фото: HENDRIKSON DGE

Где расположатся варьяские ветропарки

  • "Ala 1" (296 га, до 8 ветряков) - на землях деревень Кольяла, Maткa, Вайну и Сатсу
  • "Ala 2" (267 га, до 8 ветряков) - на землях поселка Люганузе, а также деревень Варья и Мустамятта
  • "Ala 3" (192 га, до 10 ветряков) - на землях деревень Варья, Воорепера и Аа
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