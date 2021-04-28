Осенью на химпредприятии в Кивиыли сразятся боевые роботы

Видеоролик с прошлогодней битвы роботов можно посмотреть ЗДЕСЬ

Научный центр "AHHAA" ежегодно призывает строить боевые роботы и отправлять их на соревнования.

Проводившиеся прежде в Тарту бои в этом году будут перенесены в "Kiviõli Keemiatööstus".

- Мы хотим выйти из зоны комфорта, шире ознакомить с собой и привлечь новых участников состязаний. Бывали, конечно, участники со всей Эстонии, в том числе из Кохтла-Ярве, но многие о нас даже не слышали, - сказал руководитель "Robolahing" Каймо Кукк.

Он отметил, что приехать в Ида-Вирумаа его побудило пособие, полученное для этого начинания от Фонда интеграции, а также открываемая здесь технологическая школа.

- В "Битве роботов" участвуют главным образом технические университеты, а также гимназии и кружки по интересам. Четыре-пять команд участвуют с первого сражения, но каждый год добавляются и новые соревнующиеся.

Главным признаком соревнующегося робота служит оружие - от ударного инструмента до дисковых пил, с их помощью надо за две минуты обезвредить противника. Для сражения будет сооружена извергающая огонь и дым арена с разными препятствиями, которые сделают зрелище еще более захватывающим.

24 команды (до четырех членов в каждой) сразятся в заключительной битве в двух весовых классах: до 29,9 и до 55 кг.

Финалистов определят в предварительных турах. Роботы сражаться в них не будут, а станут выполнять разные задания.

"Robolahing" будет проходить с 6 ноября, однако записаться для участия надо уже до 1 мая.