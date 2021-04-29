Джазовый дуэт выступит на крепостных стенах по обе стороны границы

В Международный день джаза, 30 апреля, два ярких представителя современной джазовой сцены своих стран - Яак Соояэр из Эстонии и Алексей Круглов из России - сыграют концерт над рекой Нарвой. Они будут находиться в Нарвской и Ивангородской крепостях: Яак - в полубастионе Спес, Алексей - на Колодезной башне.

Одним из организаторов выступает Нарвский музей. Там прокомментировали это мероприятие словами о том, что даже в условиях пандемии, когда физическое передвижение между странами практически невозможно, между людьми нет границ. Артисты преодолевают препятствия своим искренним сотворчеством.

Яак Соояэр и Алексей Круглов сотрудничают с 2007 года. Алексей - саксофонист, композитор, режиссер, поэт, актер, основатель группы "Круглый Бенд", организатор "Leo Records Festival in Russia", один из лидеров импровизационной музыки в России. Яак - гитарист, композитор, основатель Джазовой федерации Эстонии. Алексей и Яак - обладатели различных престижных наград, участники разноплановых программ: от академической музыки, джаза и фольклора до смежных проектов с театром, кино.

Совместные проекты Алексея и Яака - это и авторская музыка, и классика в джазе, и известные композиции авторов 20-го века - Свиридова, Высоцкого, Цоя, Козлова, песни Георга Отса. У музыкантов вышло много совместных альбомов. Они также с успехом представляли совместные проекты на фестивалях в России и Эстонии, гастролировали в США, Великобритании, Австрии, Франции, Финляндии, Китае.

В 2020 году Алексей Круглов стал лауреатом премии народной дипломатии МИД Эстонии.