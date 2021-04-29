Попытка вотума недоверия руководителю волостного собрания Люганузе провалилась
Попытка выразить вотум недоверия председателю Люганузеского волостного собрания провалилась, поскольку коалиция была единодушна.
Попытка выразить вотум недоверия председателю Люганузеского волостного собрания провалилась, поскольку коалиция была единодушна.
В четверг вечером в волостном собрании на голосование был поставлен вотум недоверия, который оппозиция представила месяц назад и подписали 9 из 19 депутатов собрания.