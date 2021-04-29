Пт, 30.04.2021
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Попытка вотума недоверия руководителю волостного собрания Люганузе провалилась

Ристо Линдеберг. ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik

Попытка выразить вотум недоверия председателю Люганузеского волостного собрания провалилась, поскольку коалиция была единодушна.

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В четверг вечером в волостном собрании на голосование был поставлен вотум недоверия, который оппозиция представила месяц назад и подписали 9 из 19 депутатов собрания. 

Оппозиция обвиняет в некомпетентности 

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