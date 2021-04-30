Ида-Вируская центральная больница на треть сократит количество мест для коронабольных

Председатель правления больницы Тармо Баклер сказал, что, хотя в различных подразделениях больницы в общей сложности 76 стационарных мест для лечения пациентов с коронавирусом, с субботы их будет 51.

Больница сокращает на 25 количество мест для пациентов с коронавирусом в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в ноябре прошлого года в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Ида-Вирумаа центральная больница увеличила количество лечебных мест для коронабольных до 52.