Ида-Вируская центральная больница на треть сократит количество мест для коронабольных
Ида-Вируская центральная больница сократит на треть количество койко-мест для коронабольных.
Ида-Вируская центральная больница сократит на треть количество койко-мест для коронабольных.
Председатель правления больницы Тармо Баклер сказал, что, хотя в различных подразделениях больницы в общей сложности 76 стационарных мест для лечения пациентов с коронавирусом, с субботы их будет 51.
Больница сокращает на 25 количество мест для пациентов с коронавирусом в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в ноябре прошлого года в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Ида-Вирумаа центральная больница увеличила количество лечебных мест для коронабольных до 52.
По словам Баклера, количество больных, нуждающихся в стационарном лечении, неуклонно сокращается. В последние дни в больнице получали лечение 30-40 человек с коронавирусом.