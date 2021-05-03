Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Ульви Вилуметс
Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве подвела итоги конкурса "Мама года города Кохтла-Ярве - 2021". Победителем стала мама трех дочерей и бабушка шести внуков Ульви Вилуметс.
Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве подвела итоги конкурса "Мама года города Кохтла-Ярве - 2021". Победителем стала мама трех дочерей и бабушка шести внуков Ульви Вилуметс.
Председатель социальной комиссии горсобрания Арне Берендсен сообщил, что на конкурс поступило два предложения и после обсуждения кандидатур большинством голосов почетный титул решили присвоить Ульви Вилуметс.