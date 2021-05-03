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Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Ульви Вилуметс

Ульви Вилуметс - прекрасная мать и пример не только для своих дочерей, но и для многочисленных учеников. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве подвела итоги конкурса "Мама года города Кохтла-Ярве - 2021". Победителем стала мама трех дочерей и бабушка шести внуков Ульви Вилуметс.

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Председатель социальной комиссии горсобрания Арне Берендсен сообщил, что на конкурс поступило два предложения и после обсуждения кандидатур большинством голосов почетный титул решили присвоить Ульви Вилуметс.

Ульви работала учителем на протяжении 40 лет. Половина этих лет отдана школам города Кохтла-Ярве, где она трудилась учителем эстонского языка как второго (средняя школа Кохтла-Ярве №13, 1992-1995; частная гуманитарная гимназия Кохтла-Ярве, 1995-2002; русская гимназия Кохтла-Ярве, 2002-2015). Всегда старалась помочь каждому из учеников овладеть государственным языком, чтобы обеспечить наилучшие возможности для участия в жизни Эстонии. Являясь руководителем уездной предметной секции эстонского языка (как иностранного), она активно участвовала в решении вопросов образования, была членом комиссии по подготовке государственных экзаменов по эстонскому языку как второму в основной школе и гимназии.

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