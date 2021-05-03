Мамой года в Кохтла-Ярве выбрали Ульви Вилуметс

Ульви работала учителем на протяжении 40 лет. Половина этих лет отдана школам города Кохтла-Ярве, где она трудилась учителем эстонского языка как второго (средняя школа Кохтла-Ярве №13, 1992-1995; частная гуманитарная гимназия Кохтла-Ярве, 1995-2002; русская гимназия Кохтла-Ярве, 2002-2015). Всегда старалась помочь каждому из учеников овладеть государственным языком, чтобы обеспечить наилучшие возможности для участия в жизни Эстонии. Являясь руководителем уездной предметной секции эстонского языка (как иностранного), она активно участвовала в решении вопросов образования, была членом комиссии по подготовке государственных экзаменов по эстонскому языку как второму в основной школе и гимназии.