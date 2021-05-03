Старый бассейн в Кохтла-Ярве больше не откроется

- Старый бассейн, отслуживший городу без малого полвека, уже умер, - весело, но с ноткой грусти констатирует руководитель Кохтла-Ярвеского спортивного центра Михаил Кастрицкий. - В этом году он практически не работал - открывали ненадолго для спортсменов, но в Эстонии объявляли локдаун и двери снова закрывали. В мае тоже непонятно что ждет, поэтому уже в прошлом месяце приняли решение заканчивать - нет смысла чистить и наполнять водой, да и все остальное там в таком состоянии, что не хочется звать людей. С работниками тоже уже заканчиваются трудовые договоры. А самое главное - к середине июня в городе планируют открыть новый бассейн.