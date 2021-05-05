Марика Саар: Удар по детям
Решение правительства наполовину урезать поддержку для детской деятельности и образования по интересам принесет госказне экономию в 7 миллионов евро - и лишит местные самоуправления ровно той же суммы.
Решение правительства наполовину урезать поддержку для детской деятельности и образования по интересам принесет госказне экономию в 7 миллионов евро - и лишит местные самоуправления ровно той же суммы.
Похоже, что правительство не взвесило последствия такого решения. Выстроенная годами система образования по интересам, а также партнерские отношения между самоуправлениями и государством получают сейчас сокрушительный удар. Министр образования пояснила, что самоуправления сильны в сфере деятельности по интересам и справятся сами. Однако потому они и сильны в этом, что в развитие детей вкладывались в сотрудничестве с государством. Если снять с велосипеда одно колесо, хорошо ездить оно не будет.
Образование по интересам позволяет детям развивать свои сильные стороны и таланты, а также пробовать что-то новое. Оно закладывает в детях фундамент уверенности в себе, их широкого кругозора и успехов в будущем. Речь идет не только о прекрасной мере по развитию детей, но и об одной из хорошо продуманных регионально-политических поддержек, помогающих сгладить неравенство.
При расчете введенной в 2018 году по инициативе социал-демократов поддержки образования по интересам предназначаемая для сельских регионов доля оказывалась больше, ведь там выбор и доступность кружков по интересам и тренировок меньше, чем в городах. Например, государство поддерживает детское образование по интересам в Выру-, Пылва- и Валгамаа большей суммой, чем в Тартумаа: 11300 ребят из юго-восточной Эстонии получают поддержку в общем на сумму 2,1 миллиона евро, а проживающие в Тартумаа - на 1,6 миллиона евро.
В Элваской волости мы предлагаем детям при поддержке этой меры около 100 разных кружков, также выплачиваем родителям пособие для поездок детей на занятия по интересам. На Хийумаа благодаря государственным деньгам активизировался парусный спорт. На Сааремаа большая часть денежной поддержки уходит на зарплату учителей и руководителей деятельности по интересам. То есть решение правительства урезать эту поддержку больно ударит и по деятелям в области культуры и образования в сельских регионах.
Для Элваской волости этот неожиданный поворот означает необходимость изыскать в следующем году около 135000 дополнительных евро, чтобы продолжить программу, над которой мы так долго трудились - привлекали, обсуждали, искали лучшие решения. Поверьте, урезаемую сумму поддержки заменить совсем не просто.
Властный союз проявил также политическое бескультурье, нарушив несколько хороших традиций. При формировании политики, чем сейчас ведь и занимались, все же берут за основу результаты анализов, взвешивают альтернативы и сотрудничают. Однако мне кажется, что даже внутри данной области эту тему не обсудили в достаточной мере, не говоря уж о том, что забыли о самоуправлениях. Неприглядно также утверждение одного из парламентариев-реформистов, будто в случае этой поддержки речь идет об "обещании внесистемных соцдемов". Неужели сегодняшнее правительство пало так низко, что уничтожает хорошо работающие вещи только потому, что они были созданы по инициативе других партий?
На душе у меня скребет и оттого, что сейчас нанесли прямой удар по и без того хрупким отношениям между государством и самоуправлениями, демонстрировавшим в последние годы тенденцию роста доверия. Правда, разочарования, когда государство дает пособие и затем вдруг отбирает, бывали и раньше. Время от времени я убеждала своих более старших коллег, что уж на этот раз все пойдет иначе, ведь у нас с государством общие цели и чувствуется улучшение отношения со стороны госчиновников. Как бы не так!
Одной из форм сотрудничества между государством и местными самоуправлениями являются бюджетные переговоры между правительством и Эстонским союзом городов и волостей. Эта работа год напролет ведется в рабочих группах, и я имела честь участвовать в деятельности трех рабочих групп. Было бы нормально, если бы в таких ситуациях обращались к самоуправлениям, чтобы вместе обсудить различные варианты и возможности урезания, а не принимали в одностороннем порядке решения, переворачивающие прежние соглашения с ног на голову.
Очень надеюсь, что урезание денежной поддержки вместе с высокомерным подходом не отражает общего настроя правительства по отношению к местным самоуправлениям. Государству надо изменить это недальновидное и несправедливое решение.
Доказавшая на сегодня свою состоятельность система поддержек - прекрасная вещь, которая сделала образование по интересам доступным и более разнообразным именно для детей из сельских регионов.