Марика Саар: Удар по детям

Похоже, что правительство не взвесило последствия такого решения. Выстроенная годами система образования по интересам, а также партнерские отношения между самоуправлениями и государством получают сейчас сокрушительный удар. Министр образования пояснила, что самоуправления сильны в сфере деятельности по интересам и справятся сами. Однако потому они и сильны в этом, что в развитие детей вкладывались в сотрудничестве с государством. Если снять с велосипеда одно колесо, хорошо ездить оно не будет.

Образование по интересам позволяет детям развивать свои сильные стороны и таланты, а также пробовать что-то новое. Оно закладывает в детях фундамент уверенности в себе, их широкого кругозора и успехов в будущем. Речь идет не только о прекрасной мере по развитию детей, но и об одной из хорошо продуманных регионально-политических поддержек, помогающих сгладить неравенство.

При расчете введенной в 2018 году по инициативе социал-демократов поддержки образования по интересам предназначаемая для сельских регионов доля оказывалась больше, ведь там выбор и доступность кружков по интересам и тренировок меньше, чем в городах. Например, государство поддерживает детское образование по интересам в Выру-, Пылва- и Валгамаа большей суммой, чем в Тартумаа: 11300 ребят из юго-восточной Эстонии получают поддержку в общем на сумму 2,1 миллиона евро, а проживающие в Тартумаа - на 1,6 миллиона евро.

В Элваской волости мы предлагаем детям при поддержке этой меры около 100 разных кружков, также выплачиваем родителям пособие для поездок детей на занятия по интересам. На Хийумаа благодаря государственным деньгам активизировался парусный спорт. На Сааремаа большая часть денежной поддержки уходит на зарплату учителей и руководителей деятельности по интересам. То есть решение правительства урезать эту поддержку больно ударит и по деятелям в области культуры и образования в сельских регионах.

Для Элваской волости этот неожиданный поворот означает необходимость изыскать в следующем году около 135000 дополнительных евро, чтобы продолжить программу, над которой мы так долго трудились - привлекали, обсуждали, искали лучшие решения. Поверьте, урезаемую сумму поддержки заменить совсем не просто.

"Неужели сегодняшнее правительство пало так низко, что уничтожает хорошо работающие вещи только потому, что они были созданы по инициативе других партий?" Марика Саар